Felipe Avello, el primer funado del año: Cesarito lanza documental con historia de Luis Pinto y con grave denuncia

Este martes “X” amaneció con el nombre de Felipe Avello como trending topic. ¿El motivo? el documental que lanzó el youtuber Cesarito, con la historia de Luis Pinto, quien protagonizó junto al comediante varios episodios de humor en el stand up.

En su espacio CríticasQLS, mostró las declaraciones del protagonista de varios gags del humorista, luego de que se saltara a la fama con un reportaje emitido por Mega sobre el modelaje.

La denuncia contra Avello

En el documental, Pinto recordó su trabajo con Avello. “Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas, se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, explicó.

“Lo mostró en un show, yo le dije no muestres. Gracias a mí él está donde está ahora, él está haciendo stand up comedy por mí”, aseguró Pinto.

En el trabajo audiovisual, cuenta su experiencia con la lucha contra el cáncer, en la que ha pasado difíciles momentos económicos, que a su juicio, tras el episodio de su desnudo, se complicaron más.

Si alguien no entiende la funa a Felipe Avello que está en tendencia por el documental de Luis Pinto dirigido por Cesarito.



Es por el abuso de poder y posible humillación de caracter sexual cometida por el comediante en contra de Luis Pinto en uno de sus shows de StandUp. pic.twitter.com/1PPi9lkLBZ — Gin Write 🏳️‍🌈 (@GinWrite) January 1, 2024

De inmediato las redes sociales reventaron, algunos criticando el actuar Avello y otros defendiéndolo, restando importancia a la denuncia.

“Se ve super tierno el fandom de Críticas Qls funando a Felipe Avello porque: 1.- Avello es infunable y evidentemente le importa una raja que lo funen. Les falta Tierra 2. 2.- Si fueran coherentes también deberian funar al hediondo a vianesa de Cesarito por exactamente lo mismo”; “Será que la funa de Felipe Avello es tan mala que no logro entenderla, o que el wn me car tan bien que no quiero aceptarla?”; “Broma que el incel que ustedes admiran en este vertedero está funando a Felipe Avello? Las patitas…”; “La gente que está funando a felipe avello seguramente no lo conocían wn, porque todos sabemos que se excedió, pero que no son los excesos si no más bien los resquemores del alma? Si he de vivir que sea sin timón y en el delirio”, son algunas de las reacciones en redes sociales.