“Pobre Nico Gavilán...”: Participación de Pincoya en “Pasapalabra” generó fuertes críticas en redes sociales

Durante este 1 de enero finalmente regresó a las pantallas el programa conducido por Julián Elfenbein, “Pasapalabra”. Sin embargo, una de sus invitadas generó fuertes críticas en redes sociales, hablamos de Jennifer Galvarini.

La exparticipante de “Gran Hermano” estaba en el equipo junto a Álvaro Salas y Nicolás Gáviles, uno de los jugadores más queridos del espacio y además, ganador del rosco durante el año 2019.

En este contexto, es donde la oriunda de Chiloé llamó la atención de los televidentes tras su particular comportamiento en la competencia, en donde no sabía jugar y lanzó chistes que no lograron las risas del público.

“Como cagaron al Nico, que vergüenza me da”; “Es que la cara del Nico lo dice todo, está podridísimo de tener que lidiar con la inútil de la Pincoya”; “Pobre Nico Gavilán... La prueba más dura es tener a la Pincoya, que se jacta de su ignorancia, en su equipo”; “Amo ver #Pasapalabra y sobre todo quería ver al Nico, pero no estoy soportando a Pincoya, es demasiado sobreactuada y no es chistoso que perjudique al Nico! Siempre me carga los floreritos que van a lucirse y ni se esfuerzan”; fueron algunos de los comentarios en X (exTwitter).

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción a la participación de Pincoya en Pasapalabra | X

Reacción de participación de Pincoya en Pasapalabra | X