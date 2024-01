“Eres muy flaite”: Fran García-Huidobro se desahogó en contra de persona que chocó su auto

Francisca García Huidobro se caracteriza por decir las cosas por su nombre y al parecer en esta jornada de miércoles no fue la excepción, ya que ella misma publicó un mensaje sin filtro en sus historias de Instagram, para descargar su furia contra una persona que chocó su auto.

Según cuenta en su publicación, la animadora tuvo un problema con alguien que rompió su vehículo que estaba estacionado en algún lugar que no especificó, claramente un estacionamiento público.

Sin embargo, cuando regresó al lugar, su buen humor se hizo humo, porque descubrió que alguien rayó su vehículo y le rompió un espejo, tal como denunció la animadora en su publicación.

“Dejar tu auto en un ‘lugar seguro’, volver y encontrar que, me imagino intentando salir, rayaste mi auto con pintura y me volaste el espejo lateral, no podías dejar una tarjea o un contacto para resolverlo con los seguros?, eres muy flaite, pero muy flaite!!”, escribió en la historia, esperando quizás que la persona que la chocó se haga responsable.

[ LEE TAMBIÉN: “Qué manera de querer a este grupete”: amigo secreto de los famosos que armó Fran García-Huidobro tuvo otro episodio tras el plebiscito ]