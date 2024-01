“Me comenzó a arrastrar por el suelo”: Motochorros atacaron a Yamila Reyna en Córdoba

Yamila Reyna, conocida en Chile como actriz y animadora de televisión, terminó el 2023 pasando un desagradable momento, ya que reveló que sufrió el robo de su celular después de Navidad, cuando estaba en Córdoba pasando la fiesta con su familia.

Lo que más lamentó Reyna fue la pérdida de fotos, videos, contactos laborales y mensajes de su fallecido padre que estaban en su teléfono y sin respaldar, según contó a las Últimas Noticias.

“Me lo robaron después de Navidad cuando estaba en Córdoba visitando a mi familia”, contó al medio citado, afirmando que todo ocurrió a las 2:00 de la tarde en una calle tranquila de la ciudad trasandina

De hecho, la animadora estaba por llegar a la casa de una amiga cuando vio llegar una moto con dos sujetos sospechosos. “Un tipo enorme se bajó de la moto y sin sacarse el casco me trató de quitar la cartera. Me empujó y me comenzó a arrastrar por el suelo”, relató.

“Tenía rabia y me aferré a mis cosas, pero le vi los ojos al tipo y estaba enajenado. Así que dejé de pelear y se llevó el bolso. Grité y grité, pero no salió nadie”, agregó.

“Tenía mensajes de mi papá (que falleció en 2017) espero que estén respaldados (…) Me duele especialmente todo esto del respaldo laboral. Esto es lo último malo que me pasó en 2023″, finalizó.

