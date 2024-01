“Eres una mugre”: Gabriel Alemparte se llenó de críticas tras preguntarle a Valeria Cárcamo en vivo si fue violada

Gabriel Alemparte es trending topic en la red social “X”. ¿El motivo? porque en el programa ‘Sin Filtros’ le preguntó a Valeria Cárcamo (RD) si había sido violada por Carabineros y si hizo la denuncia correspondiente, en el marco del estallido social.

“Tú dijiste en una ocasión en Valparaíso, ojo: ‘Somos violadas por Carabineros’, o sea lo dijiste en primera persona plural, esto te involucra a ti. Quiero preguntarte si tú fuiste víctima de violaciones a los derechos humanos, en específico en el delito de violación, que me parece muy grave, y si hiciste la denuncia correspondiente, porque aquí como e han dichomuchas cosas al boleo respecto al actuar de Carabineros, de particularmente de hecho que se calificaron violación a los derechos humanos sistemática”, le preguntó el abogado.

De inmediato, antes que Valeria pudiera responder y hacer su descargo, quedó la pelotera en el estudio.

“Me parece que están cometiendo un error, a una mujer no se le pregunta, y menos en un programa de televisión, si ha recibido un ataque sexual, sea de quien sea, sea institucional o Carabineros, es una pregunta que no se hace en televisión (...)Me parece de muy mal gusto”, le dijo muy molesto y entre las palabras de defensa de Alemparte, el DC Nicolás Preuss.

"Hay un video de Valeria donde dice que las mujeres son violadas por Carabineros en plural ¿Valeria tú fuiste víctima de violación? ¿Hiciste la denuncia?"@jgalemparte emplaza y le pregunta a @vidalcvale sobre sus dichos en el estallido#sinfiltros #sinfiltrostv #sinfiltros_tv pic.twitter.com/fHNLnuQ9Qz — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) January 5, 2024

Indignación en redes

Emitido el programa, las reacciones en redes fueron múltiples, y el militante de Demócratas, salió en su cuenta de “X” a explicarse más. “Disparas contra “Carabineros de Chile” en un acto público y notorio, hablas en primera persona plural y cuando te preguntan si denunciaste lo que dijiste públicamente te ofendes y eres víctima. Este es el video por el que pregunté ¿Le pedirán perdón a Carabineros?”, escribió.

Sin embargo, los comentarios de quienes estuvieron en contra de su pregunta, se sumaron: “No es cualquier pregunta la de Gabriel Alemparte, presidente de @PDemocratasCL a @vidalcvale, es violencia machista!! Cuestionar, increpar y re victimizar a una posible víctima, es de miserables. No debiese ostentar su cargo. Senadora @ximerincon su partido tomará acciones o palco? Un abrazo compañera Valeria! No estás sola!”; la misma comediante y actriz Natalia Valdebenito opinó: “¡ALEMPARTE, ERES UNA MUGRE!”; “Sin duda, para Alemparte todo vale en política, se atrevió a preguntarle en sin filtro a la panelista Valeria Cárcamo, si había sido violada por carabineros. El novio de Ximena Rincón es de muy mala clase, una verdadera miseria humana”.