“Ese corazón es de mi hija”: Cristián de la Fuente lanzó emotivo mensaje por nuevo logro de Laura

Cristián de la Fuente celebró muy emocionado el nuevo logro de su hija Laura, quien este viernes se lució en la competencia del Ironman de Pucón de este año.

En particular, la joven participó en la corrida Carozzi Promotional Race de Pucón 2024, para la cual se preparó varias semanas con su padre y logró llegar en el lugar número 70. Por lo mismo, el actor le dedicó emotivas palabras a Laura en su Instagram personal.

“Hoy confirmé que los triunfos de los hijos se disfrutan más que los propios. Confirmé que el corazón es el músculo más fuerte que hay, porque hizo que Lau ese 11 de marzo, cuando despertó de la operación, no solo se prometiera caminar… sino correr, jugar pichangas y hacer el promocional de Pucón”, partió escribiendo.

“Las pichangas las hizo, corrió los 10K de Viña y hoy cruzó la meta con los brazos en alto demostrando que NO HAY imposibles. Sin expectativas terminó número 70, 30 en mujeres y cuarta en su grupo etario”, añadió.

Motivos que llenaron de orgullo a De la Fuente, porque además recordó que hace un par de años, su hija recibió disparos en sus piernas en un intento de encerrona que sufrieron juntos.

“Eso no lo hace alguien en su primera carrera después de haber sido baleada en las dos piernas… eso lo hace un corazón GIGANTE que empuja a lograr todas las metas que te propones, y orgullosamente puedo decir que ese corazón es de mi hija”, expresó.

“Te amo. Gracias por ser quien eres y por enseñarnos a tu mamá, a mí y a todos los que tenemos la suerte de conocerte… ¡Que siempre se puede!”, finalizó el actor chileno.

“Es una carrera que soñé”

De todas maneras, Laura también utilizó sus redes sociales para agradecer a su padre, al cual terminó abrazando después de atravesar la meta.

“Esta carrera es una que soñé lograr hace casi dos años. Cuando tuve el miedo de no volver a caminar fue cuando más nacieron mis ganas de volver a correr. Después de mi primera sesión de kine me propuse no sólo volver a caminar, sino que volver a jugar una pichanga, correr alguna carrera y completar una promocional en Pucón”, expresó.

“Las pichangas no han faltado, la carrera la pude cumplir en Viña, y hoy completé la tercera promesa que me hice ese día”, aseguró.

“Para mí esta medalla no es solo haber llegado a la meta, sino que el proceso que me tomó llegar hasta acá hoy. ¡Vamos que se puede!”, cerró la también hija de Angélica Castro.