“Ha sido un viaje con momentos de calma, mucha turbulencia”: Karen Paola celebra dos décadas de relación con Juan Pedro Verdier

Corría el año 2004, cuando Karen Paola y Juan Pedro Verdier comenzaron su relación mientras ambos eran bastante jóvenes y formaban parte del elenco de “Mekano”.

Actualmente, ya han pasado dos décadas desde que inició este romance y la pareja se encuentra en su mejor momento celebrando un nuevo aniversario, o así lo dejó ver la cantante en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Ya son 20 años con mi compañero de vida @juanpedrotv”, partió diciendo la pelirroja, adjuntando varias imágenes junto a Juan Pedro.

“Ha sido un viaje con momentos de calma, mucha turbulencia, disfrute y por supuesto muchísimo amor. Agradezco a Dios y al universo cruzar nuestros caminos y por darme un hombre que me ama, me cuida, me hace reír, me cocina, me mima, me admira y me respeta”, agregó.

Asimismo, Karen hizo alusión a que su historia de amor ha sido transparente no solo en las plataformas, sino que también en la vida real.

“Es una bendición poder decir cada una de estas cosas y saber que son ciertas y no para las redes sociales. Gracias mi amor, porque han sido 20 años que han parecido solo 5 minutos… pero debajo del agua. No! Un poquito de humor, así soy!”, lanzó en tono de broma.

“@juanpedrotv te amo infinito y espero que en algún momento podamos festejar los 20 años como corresponde”, cerró Karen Paola.