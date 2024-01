Lisandra Silva reaccionó a usuaria que la criticó por viajar sin sus hijos: “Después no te quejes si no te conocen”

Lisandra Silva no aguantó los comentarios mal intencionados y respondió con todo a usuaria que le criticó tras estar viajando sola, sin sus hijos.

Cabe recordar que durante estos días, la influencer se encuentra realizando un largo recorrido por Turquía, gracias a la agencia Masai Travel, paisajes que ha compartido en sus redes sociales.

En este contexto, es donde a una usuaria no le pareció que la cubana esté viajando en solitario, dejando a sus retoños, Noah y Leiah, en Chile.

“Admiro tu fortaleza de haber dejado a dos bebés, después no te quejes si no te conocen”, escribió la mujer en la red social.

“Mis hijos me ven cada día escalar montañas, volar por los cielos en un globo aerostático, nadar en aguas volantes dentro de una calabaza gigante, y entrar en palacios y mezquitas. Ellos cada día me muestran lo que hicieron en el jardín, y me muestran lo que cenan y el pijama que escogieron para dormir. Mis hijos ya sueñan con un día escalar montañas como su madre”, contestó la influencer.

Asimismo, expresó que: “¡Tu perspectiva de la crianza es diferente a la mía! Ninguna de las dos maneras son equivocadas, dos maneras diferentes de amar y ser amado. Bendice cada día y vívelo a tu manera. ¡Deja que los demás lo vivan a su manera! Namaste”.

La reflexión de Lisandra

Acto seguido, Lisandra Silva decidió lanzar una extensa reflexión sobre este tema, asegurando que su papá también disfrutó de las maravillas del mundo y que eso la inspiró a viajar.

“De pequeña veía a mi padre una vez a la semana, pero durante el tiempo que pasábamos juntos, me contaba historias de la antigua Roma, Egipto, Turquía, la antigua Grecia y cómo construyeron el medio oriente. Despertó en mí la curiosidad por las maravillas del mundo y hoy estoy recorriendo los parajes de sus bellas historias”, escribió en la historia de la plataforma.

Por esta razón, su progenitor “es mi héroe y lo amo con mi vida. Nos vemos poco, si tenemos suerte una vez al año, pero es mi guía y mi maestro”.

“No limitemos el amor porque es infinito y sin fronteras. Nuestros hijos vienen de nosotros, pero no son de nuestra propiedad, son almas que nacen para experimentar el amor y el desamor, y si tenemos suerte lograremos ser sus amigos por siempre y volvernos especiales para ellos. Enseñémosles que el mundo es vasto, y que nosotros estaremos siempre con ellos, aunque estemos lejos”, cerró.