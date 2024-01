“Me sacaron el piso de un momento a otro”: Paula Pavic reveló cómo mantiene a la familia tras separación con Marcelo Ríos

Este sábado, Paula Pavic sorprendió a sus seguidores y seguidoras en redes sociales revelando cómo lo hace mantenerse economicamente tras su separación de Marcelo Ríos tras 14 años de relación.

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, la exesposa del exdeportista contó: “Hace cuatro años que estoy haciendo emprendimientos online. Y sí, tengo ingresos de esos emprendimientos”, explicó.

“Me dicen ‘cómo puedes hablar de libertad financiera si no eres libre financieramente’. Tengo ingresos gracias a los negocios online que he venido haciendo”, aseguró, según consignó Página 7.

Eso sí, aclaró que todo cambió por el quiebre con el Chino, ya que tampoco esperaba tener que mantener a sus cinco hijos.

“Si hubiese estado preparada para saber que me iba a tener que hacer cargo de todos los gastos, hubiese planificado de otra manera y, claramente, no tendría ningún problema económico en este momento”, aseguró.

En sentido, Pavic señaló que “me sacaron el piso de un momento a otro. Estoy tratando de manejar con lo que tengo en este momento en la situación actual. Lo estoy logrando, porque gracias a Dios no he tenido problemas en Estados Unidos con los créditos, porque he estado haciendo una bicicleta súper estratégica para mantenerme”, detalló.

“Lo que estoy ganando con mis negocios online, me está sirviendo para mantener esa bicicleta, pero no para pagar todas las cuentas respecto a los cinco niños, Marcelo, la casa y todas esas cosas”, confesó.

Finalmente, Paula expresó que su meta es generar lo que gastan como familia todos los meses, ya que “ahí voy a poder ser independiente financieramente para mantener a mis hijos y mi estilo de vida actual”, cerró.