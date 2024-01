“Quizás ya cumplí el ciclo”: Maura Rivera confesó que se quiere someter a una nueva cirugía estética

Maura Rivera reveló que está evaluando someterse a una nueva cirugía estética, específicamente en la parte de arriba de su cuerpo.

La confesión se dio cuando la influencer se encontraba realizando la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en donde una usuaria le consultó sobre cuánto se puso de implantes mamarios, cirugía a la cual se sometió hace ya 10 años.

En primera instancia, la bailarina aseguró que “cada cuerpo, estructura, talla, peso, etc., es distinto a otro y también los gustos”.

“En cuanto a la prótesis mamaria me puse poco acorde a mi cuerpo de ese tiempo, pero me crecieron con los años a mi gusto y he pensado en reducir el volumen”, contó en la red social.

A raíz de esto, argumentó que está pensando someterse a un cambio y reducir el tamaño de los implantes, dando a entender que ya cumplieron su etapa.

“Ya llevo muchos años, no me arrepiento en lo absoluto, fue una de las mejores decisiones, pero quizás ya cumplí el ciclo”, concluyó.