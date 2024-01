Diputado republicano recibe ola de críticas ante “proponer” uso de la varilla para castigar a alumnos en los colegios

El diputado del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, se convirtió en centro de las críticas en redes sociales y no porque celebrara el proyecto de ley que obliga a entonar una vez al mes el himno nacional en los colegios, sino que por “proponer” el regreso de la varilla a las salas de clases.

“Hoy aprobamos en el Congreso la obligación de cantar nuestro Himno nacional e izar la bandera en los colegios de Chile PD: estoy que presento proyecto para que vuelva la nunca bien ponderada varilla que arreglaba a cualquier pasado para la cabina …alguien la conoció ???”, escribió el parlamentario.

🚨 ATENTOS: Hoy aprobamos en el Congreso la obligación de cantar nuestro Himno nacional e izar la bandera en los colegios de Chile 👏👏👏

PD: estoy que presento proyecto para que vuelva la nunca bien ponderada varilla que arreglaba a cualquier pasado para la cabina… pic.twitter.com/aGQCva4rQf — Diputado Mauricio Ojeda (@mauricio_ojedar) January 10, 2024

Ante las críticas que de inmediato comenzó a recibir, el diputado se defendió: “Sentido del humor… conocí muuuy de cerca esa varilla y no tengo traumas”.

Pero esto no apaciguó las aguas. “Gran paja molida, que solo parece tener sentido para refregarselo en la cara a los zurdos hijos de mil p*ta, pero no deja de ser una verguenza que celebres esto, no hay otro adjetivo, anda a cantar a la ducha payaso te dejo de seguir y te silencio para siempre”; fue uno de los comentarios que recibió y que contestó diciendo que le hacía un favor.

La cuenta de la Defensoría de la Niñez también se hizo parte y le advirtió: “Diputado, ninguna forma de violencia contra NNA es aceptable. Es deber de todos y todas, particularmente de las autoridades, promover el reconocimiento y protección de los derechos de la niñez”.