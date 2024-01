Alberto Mayol por crítica a Peso Pluma en Viña: “He recibido algo parecido a amenazas”

El sociólogo Alberto Mayol, creador de la columna de opinión donde criticó la contratación de Peso Pluma al Festival de Viña del Mar 2024, por hacer apología al narcotráfico y tener nexo con distintos carteles de México, se refirió al revuelo causado en los medios y el gobierno.

Según explicó a Publimetro, ha recibido ciertas amenazas anónimas, pero cree fielmente que como país aún estamos a tiempo para hacer frente a las poderosas bandas delictuales.

[ “Por contrato es muy complejo que pueda subirse a la Quinta Vergara, salvo que...”: diputado Celis y el futuro de Peso Pluma en Viña ]

1-¿Qué le pareció el revuelo mediático de su columna contra Peso Pluma en Viña del Mar?

-Considero que el revuelo era esperable si es que Chile todavía tenía capacidad para defenderse de la narco cultura. Si no pasaba nada, me habría parecido realmente muy grave. Al menos, en términos políticos, la reacción que ha habido me confiere algo de tranquilidad. Creo que un grave descuido terminó con esta invitación y no necesariamente una complicidad. Pero, un grave descuido también es una falta importante.

2-¿Ha recibido amenazas producto de la columna y petición de bajar al cantante mexicano?

-He recibido algo parecido a amenazas, pero no se ven muy serias. Creo que Chile todavía está a tiempo de afrontar este desafío y no creo que haya represalias importantes.

3-¿Qué momento gatilló su análisis?

-Siempre sigo el caso mexicano y la discusión sobre Peso Pluma la habían planteado algunos intelectuales en México. Cuando mataron a la narco influencer (Sabrina Durán) me quedó claro que la penetración de la cultura narco era mucho más intensa de lo que parecía (en Chile). Luego vi que Peso Pluma estaba en el listado del Festival y me pareció obvio que el Estado no puede estar con una mano luchando con el narco y con la otra promoviéndolo.

“El Estado debe ser responsable”

4-¿Qué opina si por fuerza mayor contractual igual debe presentarse Peso Pluma en Viña del Mar?

-Si por un contrato vamos a vulnerar nuestro proyecto de sociedad habremos sido derrotados por el narco.

5-¿Considera que hay otros artistas que también debiesen haber sido cuestionados, tanto en este como en festivales anteriores?

-No lo sé, no sigo mucho el festival y veo solo los artistas que me interesan. Pero sí creo que debe haber un criterio que deje claro que el Estado debe ser responsable consigo mismo respecto a sus grandes objetivos. Toda discusión política radica en dirimir diferencias de valores simultáneos y contrapuestos. Y para ello hay que elegir el valor que menos daño o más bienestar produce al orden social.