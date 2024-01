TikTok: El consumo de magnesio se ha vuelto viral “por curar la ansiedad”

El Magnesio se encuentra en alimentos cotidianos como las espinacas, las almendras y la leche de soya (el cuerpo humano lo necesita para producir energía, así como por todo tipo de otras razones complicadas), ha ganado recientemente una gran popularidad como tratamiento holístico para la ansiedad.

La moda comenzó a cobrar fuerza no hace mucho, y usuarios de TikTok como Tyler Wesley (@tylerjohnwesley) encontraron fama viral al publicar sobre sus experiencias con el suplemento. Sólo 500 mg de magnesio al día pusieron fin a un problema de pánico que llevaba décadas, insistió Wesley.

El magnesio: popular en TikTok

Los TikTokers siguen compartiendo sus historias de éxito: #Magnesium ahora cuenta con más de mil millones de visitas en la popular aplicación, informó The Guardian por primera vez. Y si bien la oleada de entusiasmo ciertamente hace que muchos usuarios potenciales se den por vencidos, ¿qué dice la ciencia?

El magnesio parece tener un efecto calmante general. Y la mayoría de los estadounidenses no obtienen suficiente cantidad de este producto en su dieta diaria. Lo que podría explicar, según los que saben, por qué las personas que están aumentando su volumen se sienten menos nerviosas.

Louise Dye, profesora de la Escuela de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, dijo a The Guardian que aproximadamente el 50% de los estadounidenses consumen menos de la ingesta diaria recomendada de 300 a 400 mg. Dye es coautor de un artículo que revisó una serie de estudios sobre el magnesio: cuatro de ocho encontraron que el magnesio es beneficioso para quienes padecen ansiedad.

Algo que los expertos saben a partir de investigaciones realizadas sobre el tema es que el magnesio tiene la capacidad de frenar el estrés en el cuerpo al reducir los impactos del glutamato que produce excitación, un exceso del cual puede interferir con la salud del cerebro y provocar problemas de salud mental, según Katie Holton, neurocientífica nutricional de la American University.

Hablan los expertos

“Sabemos mucho sobre cómo funciona el magnesio en el cuerpo”, dijo Holton. Lo que no sabemos, todavía, son cosas como la cantidad de magnesio que realmente necesitan las personas, cómo interactúa con los medicamentos o si los efectos calmantes los sienten principalmente quienes no obtienen suficiente cantidad del mineral en su dieta diaria, versus los que lo hacen.

Por eso, recomienda Holton, que los curiosos primero intenten aumentar sus niveles de magnesio en la mesa. Las semillas de calabaza y chía son ricas en este mineral, al igual que las almendras y los anacardos. Espinacas y salmón, leche de soja y plátanos: todos ganadores.

Si lo que desea son suplementos, elija uno (el magnesio quelado ampliamente disponible está bien) que haya sido verificado por la Farmacopea de EE. UU., una organización sin fines de lucro, que realiza controles de calidad que la Administración de Alimentos y Medicamentos no realiza en suplementos que en gran medida no están regulados.

“Dada su importancia en el cuerpo, puede que no sea sorprendente observar beneficios marcados después de la ingesta de magnesio”, dijo Dye. “Sin embargo, el magnesio no debe verse como una molécula ‘milagrosa’, capaz de resolver cualquier problema”. Y no se sorprenda si no nota ningún cambio.

“En nuestra investigación, como en cualquier otra intervención, no funcionó para todos”, dijo Emily Tarleton, profesora asistente de ciencias de la salud en la Universidad Estatal de Vermont.

Y ese, coinciden los expertos, es el único peligro real de depender del magnesio para curar un problema muy real: el daño que se puede causar prometiendo cambios importantes a quienes padecen ansiedad, a menudo vulnerables.