El regreso de las ‘Reinas Bellas’: Eskarcita y Cony se reconciliaron tras ser invitadas al mismo evento

Ayer jueves se celebró la Noche por la Igualdad, organizada por Fundación Iguales, evento al que estaban invitadas Constanza Capelli y Escarlette Gálvez, ambas ex participantes de Gran Hermano, de las cuales aún no se sabe bien si son amigas o no.

Desde que salieron de la casa-estudio, poco se les ha visto juntas y hasta se llegó a dudar de que fueran amigas como mostraron dentro del encierro. Sin embargo, anoche quedó de manifiesto que acá hay una reconciliación.

No solo aparecieron juntas, sino que Eskarcita alabó públicamente el look que llevó Cony en sus redes sociales.

“Hermosa a más no poder”

Los fans de ambas ex Gran Hermano estaban vueltos locos buscando fotos en redes sociales para ver si Eskarcita y Cony se reunieron, la verdad es que sí lo hicieron y además toda duda sobre si estaban de amigas quedó despejada cuando la joven de Maipú hizo un amoroso comentario en el Instagram de Cony.

“Hermosa a más no poder” escribió Scarlette en la última publicación del feed de Cony, donde ella muestra el vestido que utilizó para lucier en el evento de Iguales.

De hecho, Viviana Acevedo y Fernando Altamirano también le postearon que se veía “hermosa” y “bella” como quedó evidenciado en los comentarios de la publicación.

Los más felices con todo esto fueron los fans de Eskarcita y Cony, quienes llenaron el ciberespacio con mensajes aplaudiendo la reconciliación entre ambas y replicando el comentario que Gálvez posteó en redes sociales.

No estoy llorando solo me entró una Cony y una eskarcita en el ojo 😭😭😭#GranConstanza pic.twitter.com/eGjljaCzEs — SONNY (@Santino_Ricardi) January 12, 2024