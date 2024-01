“No apoya a los deportistas, ¡y apoya a los delincuentes!”: Cristián de la Fuente envía fuerte mensaje al Presidente Boric por pensiones de gracia

Cristián de la Fuente replicó en sus redes sociales el reclamo efectuado por Alberto Abarza, medallista panamericano, quien cuestionó que se le brindara aportes estatales vitalicios a personas con antecedentes penales, mientras que hay deportistas profesionales que todavía tienen problemas para costear su carrera.

Como deportista que es, el actor chileno se unió a la crítica del medallista y envió un mensaje al Presidente Gabriel Boric por ayudar a quienes tienen antecedentes penales, mientras hay personas que representan a Chile realizando deporte y tienen carencias.

“Gabriel Boric, ¿por qué no ayuda a los deportistas, en vez de a los delincuentes?”, escribió Cristián de la Fuente en una storie de Instagram y además, en un tweet, agregó: “Gabriel Boric, ¿hasta cuándo? Ayuda a los delincuentes, ¡y no a los deportistas! ¡Póngase los pantalones de una vez!”.

“No sirve de nada llegar a La Moneda en bicicleta. Subir el cerro en bici a las 11 AM en vez de estar trabajando o dar el saludo de Navidad en ropa deportiva si al final no apoya a los deportistas, ¡y apoya a los delincuentes! ¡Seamos consecuentes, Gabriel Boric! Vamos a andar en bici y apoyemos a los deportistas. ¡Lo invito a ser consecuente! Y a andar en bici si quiere”, agregó.

Por último, Cristián de la Fuente preguntó al presidente: “¿Y? ¿Vamos a darles pensiones a los deportistas o a los delincuentes? Gabriel Boric, ¡ojalá conteste!”.

