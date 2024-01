“Sugiero a quienes quieran pronunciarse...”: Alberto Mayol responde a emplazamiento de Belén Mora

El sociólogo Alberto Mayol -quien ha estado en la palestra tras la columna de opinión donde criticó la contratación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, por hacer “apología al narco”- le respondió a Belén Mora, quien cuestionó su análisis y le preguntó si también iba a criticar a Alejandro Fernández por una machista canción.

“Alberto, el año pasado estuvo Alejandro Fernández, quien cantó un tema que llamaba literalmente a golpear a la mujer. Espero también hayas escrito una columna sobre eso”, publicó la comediante, en un claro tono de rechazo a las palabras del académico.

[ “Cobardía, el alimento del narcotráfico”: Alberto Mayol responde con dureza a organización del Festival de Viña por Peso Pluma ]

Alberto Mayol responde a Belén Mora

Ante esto, Mayol aseguró en conversación con Publimetro que Mora no entendió sus palabras y llamó a informarse mejor antes de opinar, sobre todo por el alcance mediático que tienen los influencer con sus seguidores.

“Belén tiene mucha tribuna en Chile y sin duda puede señalar aquello que le parece inapropiado. Yo no señalé algo que no me gusta. Lo que dije es que frente al crimen organizado, que se llama así porque penetra la política, la justicia, la prensa y la cultura; el estado (que es quien pierde poder ante el narco) debe evitar ejecutar acciones que fomenten el narco”, explicó.

[ Tras columna de Peso Pluma: Belén Mora emplaza a Mayol por artista que estuvo en Viña 2023 ]

Además la emplazó a leer e informarse antes de opinar.

“Creo que Belén no entendió bien. Sugiero a quienes quieran pronunciarse que se preocupen de informarse y leer. Peso pluma reconoce que al iniciar su carrera escribía por encargo. Es bastante delicado”, sentenció.

Además, en su cuenta de Instagram, Mayol las emprendió contra las autoridades por defender y confirmar la participación de Peso Pluma en la noche de cierre de Viña 2024, dando como argumento los reconocimientos internacionales que tiene el cantante.