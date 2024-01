Dama de honor arruinó la fiesta de boda al revelar un gran secreto de la novia

El día de la boda es el más importante para una pareja que se ama y cree en el matrimonio como base de la familia. Las novias en especial, sueñan con este momento y siempre quieren que todo salga perfecto. No obstante, en la historia que ocupa este espacio, la dama de honor arruinó todo.

El rol de la dama de honor en una boda es estar atenta a cada detalle y que la novia esté cómoda disfrutando de la ceremonia y la fiesta. Por lo general, quienes ocupan este papel siempre son mujeres muy especiales y cercanas para la novia. No obstante, en este caso, fue la dama de honor (hermana de la novia), quien estropeó el momento.

Quizá el golpe más duro para la novia haya sido que fuera precisamente su dama de honor, quien le dañó el festejo tras el acto nupcial.

“Todo se vino abajo”

La historia de lo ocurrió en la boda de este apartado, la compartió uno de los invitados a través de Reddit, según publicó The Mirror.

El invitado contó en Reddit que “todo se vino abajo”, cuando la dama de honor dio su discurso en la fiesta. La chica comenzó expresando que no quiso hacer un escrito, sino que prefirió hablar conforme fluyera todo al momento de su participación.

Al finalizar sus palabras, dijo: “No puedo esperar a conocer al pequeño”, revelando así que la novia, es decir, su hermana, estaba embarazada. El silencio se apoderó del lugar. Nadie sabía del embarazo, ni siquiera los padres de los novios, sólo lo sabía ella.

El invitado destacó que la incomodidad era visible en la cara de la novia. Después de eso, muchos de los presentes comentaron que la hermana de la novia es una persona a quien siempre le ha gustado llamar la atención, por lo que no descartan que lo haya hecho para acaparar el momento.

Después, trascendió que la mujer que se casaba tenía seis meses de embarazo.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar en Reddit, donde muchos se pronunciaron en favor de la novia, condenando que su hermana no haya sido fiel en guardarle el secreto, de allí, la importancia de saber con quién o con quiénes se comparten los asuntos íntimos. No todas las personas merecen la confianza para contarles las vivencias personales.