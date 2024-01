Bebé es viral por sus cómicas frases de fútbol

Los bebés, con su adorable inocencia y ocurrencias se han convertido poco a poco en estrellas en las redes sociales. La ternura y las travesuras de estos pequeños son irresistibles, lo que explica por qué capturan la atención y simpatía de tantas personas.

Con la ayuda de la tecnología, y los padres que logran capturas momentos de diversión y ingeniosas travesuras de sus bebés, estos se ganan el corazón y le sacan una sonrisa a todos los que los ven.

En un afán por compartir y preservar los preciosos momentos del crecimiento de sus hijos, numerosos padres han optado por documentar cada paso en diversas plataformas digitales.

Actualmente, uno de los videos más virales es el de un bebé que dice frases futbolísticas, de una forma que ha enganchado a más de uno. El video del tierno infante lo difundió la cuenta @sophialaura4 en la red social TikTok, donde casi llega a las dos millones de reproducciones.

Y es que la forma en la que el bebito, de apenas un año y medio, decía las frases de fútbol es única. El niño expuso varias veces “El Diego”, imitando a un adulto que lo mencionaba, pero lo que más causa ternura es la manera cómo lo expresó, lo que desató las risas de todos alrededor. Después, empezó a decir “Dale Boca” y le repetía. Por supuesto, quienes estaban con el chiquito no aguantaban la risa.

Laura, quien fue la usuaria que compartió el video, manifestó: “Y yo quiero que sea de River”.

Viral

Por supuesto, las reacciones no tardaron y muchos comentaron el video del bebé argentino. La publicación tiene más de 273 mil ‘me gusta’ y más de 1,200 comentarios. Unos de los más reaccionaron fueron los fanáticos del Boca, aseverando que este caso demuestra que del Boca “se nace”.

“De Boca no se hace, se nace”, “lo más gracioso es que su papá dijo en otro video que en la flia nadie era de boca”, “vamooo bocaaaaaaa, de boca se nacee papaaaa”, “si no me sale asi lo devuelvo”, “todos decimos ‘vamos boca’ de esa manera jajaja”, “vamooooo bocaaaaa”, “nació con sangre XENEIZE papá es un capo”, fueron algunos comentarios.

Y como los usuarios querían ver más del bebé, el papá lanzó otro video, haciéndolo repetir otras frases y escribió: “Un año y medio, no sé qué nos espera”.