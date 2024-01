El hermoso gesto de este anciano por su esposa conmueve en las redes

El verdadero amor trasciende el tiempo, las apariencias, los cambios, las condiciones y las edades. Los seres que se aman prevalecen en el amor el uno para con el otro a pesar de las circunstancia, por duras que estas parezcan.

la persona que ama lo expresa con pequeños detalles, con miradas, con sonrisas, con abrazos, y a veces, hasta con sacrificios. Da sí, sólo para agradar y hacer sentir al bien al ser amado en cada etapa de la vida.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, en las redes sociales hay un video que conmueve a millones de personas y que sirve de reflexión sobre la autenticidad del amor.

El video lo difundió la usuaria Vera a través de su cuenta @veramaida_ en la red social X y tiene ocho millones de reproducciones.

La grabación comienza con un anciano caminando desde la orilla del mar, va poco a poco, con un poco de agua entre sus manos y se dirige hasta donde está una mujer sentada en un banco. Cuando llega hasta la fémina, también de la tercera edad, le echa en las manos el agua que él traía, se las frotó suavemente y con cuidado, como para que ella sintiera el agua del mar.

Vera explicó que la mujer mayor que estaba en el banco es la esposa del hombre y que no puede caminar. ”Estoy llorando hace media hora con este video de un señor llevándole agua del mar a su esposa que no puede caminar”, contó la usuaria.

Como su esposa no podía caminar hasta la orilla del mar, y él no podía llevarla hasta allí, entonces fue hasta el agua y le trajo un poco a ella para que se mojara las manos y la sintiera.

“Ya no quedan personas”

El video conmueve por las limitaciones propias de la tercera edad: un hombre que ya no puede cargar a su esposa y ella, que ya no puede caminar. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, él se esmeró en que ella sintiera el agua del mar. Podría parecer un gesto simple, pero es un detalle que demuestra mucho amor por la acción de él para hacer sentir bien a su cónyuge, ya avanzada en años.

“Ya no quedan personas de esas :(”, escribió alguien comentó el video, a lo que otros le respondieron: “Quedan y quedarán, lamentablemente son menospreciadas en algunas ocasiones”, “si quedan, pero no hacen ruido”, “lo que no queda es la capacidad de fijarse”, “si quedan, tengo uno en casa así”, “si quedan, lo que no quedan son mujeres dignas de ese gesto”, “sé una persona de esas y encontrarás personas como esas. No puedes pedir una princesa si tú no eres un príncipe con una corona que poner sobre su cabeza”.