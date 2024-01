Ciclista capturó momento de furia de DJ Black: “Fui golpeado y amenazado”

El reconocido DJ y locutor radial Cristián Jara, conocido como DJ Black, fue acusado a través de redes sociales por agresión física y amenazas en plena vía pública hacia un ciclista.

Fue a través de la red social X que el afectado compartió un video del altercado ocurrido en la Alameda a la altura de Unión Latinoamericana.

En las imágenes, se observa a Jara acercándose al ciclista de manera confrontativa. “¡¿Te tengo que avisar, tonto hueón, que tengo un hoyo?! ¡¿Te tengo que avisar, tonto culiao?!”, le increpó el DJ, culminando la discusión con gestos violentos, incluyendo aletazos.

Consultado sobre el motivo del conflicto, el ciclista explicó en la red social del pájaro azul: “Le dije que mantuviera su pista. Venía zigzagueando, solo fue eso y seguí pedaleando”.

Ante la gravedad de la acusación, DJ Black salió en su defensa y aseguró al medio La Cuarta que el video está “fuera de contexto” y que el ciclista lo había provocado previamente: “Él me grita antes. Él me tira un manotazo y yo también le tiro uno, pero no le pegué”.

“Que alguien te venga a gritar, fuera del estrés cuando vienes manejando, es horrible. Él puso lo que quiso poner, en ningún momento le pegué. Que tire más atrás el video, cuando él me grita”, cerró Jara.