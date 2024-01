Eskarcita reveló por qué se encuentra soltera y sin compromiso tras su paso por “Gran Hermano”

Scarlette Gálvez fue una de las recientes invitadas al programa de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde no solamente habló sobre su paso por “Gran Hermano” sino que también abordó algunos aspectos de su vida personal.

Durante una conversación la “Fiera”, la oriunda de Maipú reveló las razones por las cuáles no ha dejado que nadie entre a su corazón durante este tiempo.

“Un pololo te lleva a tirar para abajo”, comentó seriamente la exchica reality tras la pregunta de Pamela sobre su actual estado sentimental.

Esta revelación se dio luego de que la entrevista fuera interrumpida por las llamadas que le llegaban a “Eskarcita”, hecho que la molestó.

“No me llamen ahora, no quiero contestar a ningún hue…”, comentó molesta.

Las infidelidades

El pequeño arrebato de enojo impactó a Díaz, por lo que Eskarcita le reveló que “llaman mucho” y no solo de trabajo sino que el salto a la fama hizo que muchas personas se acercaran a ella con otras intenciones.

En ese momento, la influencer confesó que en estos momentos “no tiene tiempo” para involucrarse con alguien y que desde noviembre del 2023 no está en una relación.

Minutos después, reveló que su expareja le fue infiel “como con ocho (personas). Lo soñé y luego vi mi celular, y efectivamente el sueño se cumplió”.

“Ojo de loca no se equivoca”, aseguró, puesto que revisó el celular del hombre y se dio cuenta de que la había traicionado con una de sus compañeras de curso.