Familias de Hornitos al fin tienen luz: paneles solares solucionaron falta de electricidad en las casas

El 2023 fue, literalmente, un año de luces y sombras para los vecinos de la caleta de Hornitos. Partió sin suministro eléctrico, con todos los problemas que eso trae en la vida diaria de las familias que viven de la pesca artesanal, pero terminó con alegría, tras la instalación de paneles solares que entregarán 1800 W de potencia a 73 familias de la localidad.

Los kit solares son parte de un acuerdo entre la Junta de Vecinos de Hornitos y la familia Luksic, que concretó la instalación durante los últimos meses del año pasado.

El 14 de enero del 2023 fue el último día de electricidad para la caleta. Desde entonces, vivieron en oscuridad, incertidumbre y algunas pocas horas de luz gracias a generadores que las familias de la caleta tuvieron que costear con sus recursos. Pero todo comenzó a cambiar cuando la Junta de Vecinos contactó a la familia Luksic: en mayo se hizo una visita en terreno, en agosto se firmó el convenio y en los últimos meses del año fueron instalados los paneles solares que le entregan electricidad vital a 37 casas y 73 familias de la caleta.

“Uno de mis nietos, el de 12 años, me dijo hace unos días: estoy feliz, ahora tengo luz, puedo ver tele, puedo hacer mis tareas, y no levantarme a las 6 de la mañana a echar a andar el motor. Igual que una vecina de la tercera edad, que un día me llamó llorando, ya que ella ni siquiera tenía un generador y tenía que esperar a que llegara un vecino para que le prestara electricidad. Entonces las emociones para esta comunidad con la instalación de los paneles han sido tremendas y estamos todos muy agradecidos”, contó Gelda Ábalos, presidenta de la Junta de Vecinos.

José Torres, dirigente de los pescadores artesanales, contó que “gastamos mucha plata consiguiendo motores electrógenos. Por lo mismo, estamos muy agradecidos, porque pasamos de 7 o 8 horas de luz, y de tener electricidad recién como a las 4 de la tarde, a tener luz las 24 horas”.

“Esperamos que este aporte impulse el desarrollo de la caleta de Hornitos y de la calidad de vida de las familias de esta comunidad. Es un honor poder hacer esta contribución y que los vecinos ya cuenten con luz eléctrica en sus casas”, dijo Isabella Luksic, gerente general de Fundación Luksic.

Para Cristina Birrell, directora ejecutiva de Fundación Te Apoyamos de Andrónico Luksic, “es una gran alegría ver cómo le cambió la vida a las vecinas y vecinos de la caleta. Vimos su urgencia cuando casi no tenían luz y ahora notamos cómo les cambió la vida con la instalación de estos paneles solares. Estamos muy contentos, porque todas las generaciones de la familia Luksic siempre han estado muy ligadas a Hornitos”.