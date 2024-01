Anita Alvarado reacciona a medidas cautelares contra Cathy Barriga y le lanza palo a Rodolfo Carter

En el mes de agosto Anita Alvarado y Cathy Barriga tuvieron un tenso encuentro en el programa El Purgatorio de Canal 13, ocasión donde la exgeisha le enrostró la malversación de fondos públicos durante su gestión al mando de la Municipalidad de Maipú.

Hoy, al conocerse las medidas cautelares de arresto domiciliario total en contra de Barriga, Alvarado dio a conocer su opinión respecto al proceso judicial que enfrenta la panelista de farándula.

[ Desestiman prisión preventiva: Cathy Barriga queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional ]

1-¿Qué opinas de la situación judicial que enfrenta Cathy Barriga?

-“Que todos pueden hacer lo que quieran y no pasará nada. Quiero aclarar que no sé de política, pero tenía buenos asesores. Con esto se abrirán las puertas a no tener miedo a robar en los municipios.”

2-¿Qué te parece la medida cautelar de arresto domiciliario y no prisión preventiva?

-“Es la justicia chilena. Dije, ‘somos generosos, ¿Cuándo siguen por La Florida?’ Desde hoy descansaron los que estaban haciendo cosas indebidas”.

3-¿Te sorprendió todo lo se que reveló de Cathy Barriga en la formalización?

“¡No!, porque es fría y calculadora. Y tiene buenos profesores”.

Anita Alvarado cree culpabilidad de Cathy Barriga

4-¿Crees que es culpable de defraudar a Maipú?

-“Sí. La mentira tiene patas cortas”.

5-¿Cómo definirías a Cathy Barriga?

-”Fría, calculadora, mentirosa y manipuladora”.

6-¿Por qué hablaste de La Florida, crees que el alcalde Rodolfo Carter también podría tener conflictos de dinero?

-”Peor”, sentenció.