“Esto sí que es...”: Marlen Olivari aclara con irónico mensaje polémica de la joya que le regaló Cathy Barriga con fondos de Maipú

Marlen Olivari, una de las figuras públicas mencionadas en la audiencia de formalización de cargos en contra de Cathy Barriga, por los delitos de fraude al fisco en más de 30 mil millones de pesos y falsificación de instrumento público durante su gestión como alcaldesa de Maipú, salió este jueves a responder en sus redes sociales luego de ser apuntada como receptora de una de las mil joyas compradas con dineros municipales.

El artículo, de marca Swarovski, fue parte del millar de joyas que Barriga habría mandado a comprar con caudales públicos del municipio maipucino con el objetivo de regalarlos a figuras políticas, autoridades públicas, diputados y exministros. Entre ellos, Olivari, quien usó sus historias de Instagram para aclarar el destino del cuestionado obsequio, que fue uno de los argumentos presentados por el Ministerio Público para corroborar el fraude al fisco de Barriga y solicitar con ello su prisión preventiva.

La defensa de Marlen Olivari

“Compra de collares, muy breve, magistrado. Intenta la defensa de hacerlo pasar como regalo protocolar, pero no cumple ninguno de los requisitos de los regalos protocolares. No se aportó en juicio ningún antecedente que diera cuenta que se trata de un regalo protocolar”, indicó la abogada del Ministerio Público, quien si bien aclaró que dicho regalo posteriormente fue “justificado” por la panelista de TV+, también aclaró que no fue el único presente recibido de parte de Barriga.

“Lo que sí apareció, y vimos todos, es que doña Marlen Olivari no sólo tenía un collar, sino que también tenía un osito, de estos ositos peluche. Y eso se justificó. Pero está justificado un collar respecto de mil. Y es un collar que además no cumplía ninguna finalidad que pudiera ser soportada con los caudales públicos. Estaba destinada para otro efecto. Por eso nosotros también hablamos de fraude al fisco. ¿Qué pasa con el resto de los collares?”, se preguntó.

Precisamente tras dicha alocución del Ministerio Público fue que Olivari expuso su defensa en redes sociales. Y lo hizo con un irónico mensaje.

“Esto sí que es joya (...) hola mi gente linda. ¿Cómo están? Yo estoy en mi prueba de vestuario para el programa de hoy, con lindos accesorios, que me encantan. Los accesorios encuentro que visten muchísimo, y ayudan un montón a vernos cada día mejor”, señaló la excandidata a alcaldesa de Viña del Mar, en un registro de la red social donde mostró la bisutería que presentaría en el episodio de esta noche del programa “Tal Cual”.

Tras ello, la exMorandé con Compañía publicó otra fotografía en la que dejó ver la cuestionada joya que le regaló Barriga, pero con un contundente mensaje: “¿Esta es la joya millonaria de la que hablan? Jajajá”.

Marlen Olivari publicó su irónica respuesta en sus redes sociales. Fuente: Instagram @oficialmarlenolivari.

