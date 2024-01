Influencer descubre que el agua en Tailandia “no hidrata” y muestra lo que debe hacer para saciar su sed

El popular TikToker, Carlos Cruz (@carloscruzrzz), ha compartido sus experiencias al adaptarse a la vida en Tailandia, revelando un sorprendente descubrimiento sobre la calidad del agua en el país asiático y cómo mejorar su sabor y beneficios hidratantes. En sus primeras semanas en Tailandia, Carlos se enfrentó a una fatiga persistente que atribuyó a la falta de minerales esenciales en el agua local, intensamente filtrada debido a la contaminación.

Para contrarrestar esta situación, Carlos ha desvelado un método único para mejorar la hidratación y hacer que el agua sea más apetecible. A través de un video compartido en su canal de TikTok, el influencer muestra unos polvos mágicos que transforman el sabor del agua, convirtiéndola en algo similar a una bebida isotónica.

Como saciar la sed en Tailandia, este influencer lo explica

En el video, Carlos adquiere un paquete de estos polvos en una tienda local, destacando la variedad de sabores disponibles. Al mezclar los polvos con agua, el líquido se tiñe con el color y el sabor del polvo elegido, proporcionando una solución refrescante y sabrosa para contrarrestar la sensación de deshidratación.

“Llevo un mes y medio viviendo en Tailandia y las primeras semanas me sentía cansado. Me dijeron que era porque el agua no hidrata, ya que tiene pocos minerales debido a la intensa filtración por la contaminación. Es necesario añadirle estos polvos”, explica Carlos en el video.

El TikToker asegura que estos polvos son asequibles, costando tan solo 18 céntimos de euro, y están disponibles en diversos sabores para adaptarse a los gustos de cada persona. Carlos enfatiza que, al mezclar estos polvos con agua, esta adquiere el color y sabor seleccionados, proporcionando una experiencia de hidratación más placentera y refrescante.

Los “polvos mágicos” tailandeses para mejorar el agua

El influencer concluye el video con una recomendación para aquellos que planean pasar más de 10 días en Tailandia: “Si te vas a quedar aquí por un tiempo, estos polvos te serán necesarios, ya que después de unos días puedes sentirte mareado y cansado, sin energía”.

La publicación ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Carlos, con algunos expresando escepticismo y otros compartiendo experiencias similares en los comentarios del video. Sin embargo, la idea de mejorar la hidratación con estos polvos mágicos ha captado la atención y la curiosidad de muchos, convirtiendo este descubrimiento en un fenómeno en las redes sociales.