Anciana no aguantó el llanto cuando le regalaron la muñeca que siempre quiso de niña

Dicen que todos los adultos tienen a su niño interior. A pesar del transcurso de los años, y de que las arrugas cubran el rostro, ese infante siempre está en cada uno, con sus deseos, sentimientos y esa esencia que nos hace únicos.

El caso de la historia que presentamos en este espacio, lo demuestra. Se trata de una anciana, a quien su hija le regaló la muñeca que siempre quiso cuando era una niña, pero que nunca se la regalaron.

Su hija le dio la sorpresa durante el Día de Reyes. La ocasión fue propicia para obsequiarle la muñeca Claudia que ella siempre anheló.

“Mi mamá pidió toda su infancia la muñeca Claudia, pero los reyes nunca pudieron traérsela, siempre escuchamos esa historia con mucha tristeza. Hoy, después de 57 años llegó”, escribió su hija, junto al video, publicado en la cuenta @ivannarossini88 de TikTok, y en el que se aprecia cuando la señora recibe el regalo.

En la grabación se aprecia cuando la anciana sale a recibir un obsequio que llegó a su nombre. Se mostró extrañada y a la vez contenta. “¿Para mí?”, preguntó.

En una segunda parte, la mujer tomó alegre su regalo y se adentró a la casa para abrirlo. Lo colocó sobre una mesa y empezó a romper el papel que lo envolvía. Cuando descubrió la cabeza de la muñeca, comenzó a llorar conmovida. Siguió destapando hasta que la descubrió por completo. Fue allí, cuando se fue en llanto sobre los hombros de la muñeca, a la cual abrazaba, mientras se descarga en lágrimas sobre ella.

Mientras la anciana abrazaba a la muñeca, su hija la abrazaba a ella por la espalda, y luego ambas se fundieron en un abrazo. “Todos lloramos”, escribió su hija.

Viral

El video de la anciana recibiendo su regalo de la muñeca Claudia superó las dos millones de reproducciones en TikTok, además tiene más de 74 mil ‘me gusta’ y más de dos mil comentarios.

“Y de repente es solo una niña con su muñeca Claudia”, “lloro y me pregunto cuántas abuelas nunca tuvieron reyes por qué no alcanzaba la plata en la casa!! ¡Felicidades!”, “tengo 65 nunca me compraron una muñeca, lo sentí desde lo más profundo lo que sintió. Divina hija”, “que hermosa manera de sanar esa niña interior”, “lloré yo también, la delicadeza con la que abre el paquete y como le da la bienvenida con ese abrazo como de reencuentro”, son algunos de los comentarios de los usuarios de TikTok.