“Ojo de loca no se equivoca”: Ignacia Michelson se refirió sin filtro a la polémica entre Fran Maira y “La Guarén”

Ignacia Michelson nuevamente volvió a referirse a su excompañera de encierro Francisca Maira, y esta vez fue en relación a su quiebre con Valentina Torres, más conocida como “La Guarén”.

Cabe recordar que hace solamente un par de días que la rubia se refirió a la participante de “Tierra Brava” a través de su cuenta de Instagram, revelando que su amistad habría terminado.

“No me van a ver nunca más con la Guarén, porque me cambió por su nuevo grupo de amigos. Así que nada que hacer. ¡Chúpal...! Guarén si estás viendo esto, espero estés muy feliz con tu gente nueva”, fueron las palabras de la exparticipante de “Gran Hermano”.

Ahora, la influencer se refirió a esta situación mediante su cuenta de Instagram tras recibir una pregunta de sus seguidores sobre esta polémica.

“¿Qué opinas de la Fran Maira y lo que le dijo a la Guarén?”, escribió uno de sus seguidores.

Por su parte, Michelson respondió: “¿Qué puedo opinar? Se los dije, (yo) nunca fallo. Ojo de loca no se equivoca, más mis dotes de bruja... pues ahí lo tienen”, aseguró.