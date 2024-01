“Como si fuera un experimento”: ExNiño Poeta se lanzó en picada contra Don Francisco

El exNiño Poeta, Jorge Rivas, desclasificó la negativa experiencia que tuvo con el connotado animador Don Francisco, de quien reveló no tener la mejor de las impresiones. Esto, por considerarlo una persona burlesca y sin los pies sobre la tierra.

Así lo contó el joven en el programa Not News, donde explicó los motivos que lo llevaron a rechazar una invitación que le realizó Mario Kreutzberguer para llevarlo a Estados Unidos.

[ Pedro Carcuro recibe feroz ninguneo de colega deportivo tras derrota de Chile frente a Perú ]

“Él me quería llevar a Miami, pero me preguntó un montón de cosas que no iban a lugar. Me preguntó si tenía polola, abuela, mamá, papá, dónde estaba mi familia, si yo era pobre, qué quería estudiar cuando fuera grande. Como si yo fuera un experimento”, explicó.

Ex Niño Poeta en picada contra Don Francisco

Además, agregó que no le gustaba la forma en que trataba a la gente y a los menores.

“Yo vi en YouTube un video de una entrevista que le hacía Don Francisco a un niño y al niño lo ninguneaba. Entonces yo dije ‘no, tienen derecho a burlarse de mí todo lo quieran...’, y lo digo frente a la cámara: tienen derecho a enjuiciarme, pero no Don Francisco”.

Producto de ello, reconoció que no fue de lo más amigable durante la entrevista.

“Me porté muy pesado con él porque mi abuela le tenía mala a Don Francisco. Veníamos sesgado. Ella le tenía mala porque veíamos un video de un caballero que se llamado don Manuel, que no tenía dientes y le decía que le dijera ‘Cheezels’. Se burlaba”, agregó.

Finalmente, Jorge Rivas contó que el animador lo echó “elegantemente” del programa.

“Don Francisco es un hombre que le falta poner los pies en la tierra. Y a mucha gente”, sentenció, consignó La Cuarta.