Coca Guazzini reveló quién sería su candidato/a a las presidenciales: “Me encanta Camila Vallejo, pero…”

La reconocida Coca Guazzini, compartió su perspectiva sobre las próximas elecciones presidenciales y reflexionó sobre el panorama político actual. Guazzini destacó el liderazgo de Camila Vallejo y por otro lado, descartó el posible regreso de Michelle Bachelet.

En una entrevista con Radio Futuro, Coca reveló quién sería su candidata a la presidencia: “A mí me encanta Camila Vallejo, pero no creo que sea elegida, pero creo que sería una estupenda Presidenta”.

Guazzini, conocida por su papel en “Como la vida misma”, profundizó en sus razones para dudar de la llegada de Vallejo a la Moneda: “No creo que sea, porque es comunista y no creo que se elija a alguien que sea comunista (...) No lo sé. A lo mejor estoy muy equivocada, ojalá, pero encuentro que la Camila es impecable”.

La actriz también descartó la posibilidad del regreso de Michelle Bachelet a La Moneda, argumentando: “Ya fue. No creo que ella quiera, no creo que ella tenga todavía esas ganas. No creo que la dejen ser lo que ella fue, porque ella ya fue, no la van a dejar”.

En esa misma línea, la actriz enfatizó en la necesidad de contar con una figura de cambio y nuevas energías para liderar el país: “Tiene que ser realmente una figura que venga, de verdad, con otra fuerza, otra energía. Ella (Michelle Bachelet) fue fantástica, pero ya fue. Ya no”.