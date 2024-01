El furor del coquette sigue en aumento: los mejores memes que dejó la nostálgica tendencia

En un abrir y cerras de ojos la moda coquette se apoderó de las redes sociales como un fenómeno viral. No solo cientos de personas alrededor del mundo se sumaron al furor, si no que quienes por temas de generación no estaban al tanto de su significado se empaparon del tema.

En apenas los primeros días de 2024, el rosa se robó todas las miradas, pues esta tendencia no es más que la femineidad en su esencia más pura. Los encajes, los colores pasteles, las flores, los lazos y todo lo considerado delicado es parte de este popular movimiento que nació en 2010.

La moda coquette es viral. Foto: Captura Instagram

Lluvia de memes

Como era de esperarse, el revuelo que casó la moda coquette también dejó espacio para los creativos memes, que en su mayoría retratan la situación de aquellas personas que se sienten cero identificadas con sus bases o que años después intentaron retomarla.

Otros simplemente tomaron algunos de los objetos más “coquette” que hubo en las casas, como aquellas llamativas decoraciones para inodoros recordadas por sus gruesos encajes y brillantes colores.

El furor del coquette generó ola de memes. Foto: Captura X

Cabe destacar que en la moda coquette el maquillaje y los peinados también son parte importante, pues deja a un lado las tendencias pesadas para darle entrada a lo sutil y sencillo. Como es el caso de los rubores rosas, los labiales glossy y las trenzas con cintas o lazos.

En medio de la viralidad de la tendencia hay quienes vivieron la verdadera época coquette y se mostraron nostálgicos, pues les recuerda a una importate etapa que se nació en Tumblr y que ahora tomó fuerza gracias a la fuerza de TikTok.