“¡Ahora sí que no es broma!”: Camila Vallejo sorprende con un radical cambio de look

La ministra de Desarrollo Social, Camila Vallejo, impresionó en redes sociales tras revelar un inesperado cambio en su apariencia. El pasado 28 de diciembre de 2023, Día de los Inocentes, ella misma realizó una broma sobre un supuesto corte de cabello, generando desconcierto entre sus seguidores.

Sin embargo, este sábado, la líder política compartió a través de Instagram un nuevo y verdadero cambio de look.

En la publicación original del Día de los Inocentes, Vallejo mostró una imagen con su cabello corto y escribió: “¡Siempre he usado el pelo largo! Pero me atreví a cortarlo para comenzar este nuevo año con nuevos aires. ¿Les gusta? ¡Las y los leo!”.

La ministra aprovechó la fecha para jugar con sus seguidores, editando la publicación más tarde para recordar que todo era parte de la festividad.

El nuevo estilo de Vallejo

Pese a todo, la sorpresa llegó este sábado, cuando Camila Vallejo compartió un video y una imagen de su nuevo look, confirmando que esta vez no era una broma. “¡Ahora sí que no es broma! Llegó la melena a mi vida y debo decir que me hizo feliz”, comentó la ministra junto a las publicaciones.

En el video, se la puede ver moviendo su cabello con alegría, y en la imagen, muestra el resultado de su cambio radical. Vallejo compartió la experiencia y expresó que quizás su felicidad también esté relacionada con el inicio de sus vacaciones. Además, agradeció a ari_hairdresser, la persona detrás de su nuevo estilo.

La publicación de Camila Vallejo ha generado gran interés y ha recibido más de 71 mil me gusta, evidenciando el impacto de su cambio de look en la opinión pública. La ministra continúa sorprendiendo no solo con su labor política, sino también con su estilo personal.