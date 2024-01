Modelo mexicana de Only Fans es expulsada del gym por entrenar en “ropa interior”

Una modelo mexicana de OnlyFans, conocida en las redes sociales como Irma Vázquez o @Azucaralejandraoficial (su user de Instagram), fue protagonista de la polémica de Internet, esta semana. La influencer fue expulsada del gym al que asistía en Vallarta, por entrenar en lo que los dueños del establecimiento calificaron como “ropa interior”.

A través de las redes sociales, Irma cuenta que los encargados del gym en Vallarta le pidieron que se debía poner una prenda más para seguir entrenando en sus instalaciones.

No la sacaron completamente del establecimiento porque ella accedió a ponerse una prenda que la cubriera más. Sin embargo, ella misma denuncia la injusticia de los encargados del gym al ver que otra mujer tenía el mismo top, pero con diferente talla en su busto.

En el video que postea Momentos Virales, se aprecia que la modelo de OnlyFans pareciera tener un brasier, pero claramente es un top o bra deportivo lo que lleva para hacer ejercicios.

“Solo quiero comentarles, fíjense que el día de hoy... Esta es mi ropa para entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando, que tengo que ponerme una prenda extra ¿recuerdan lo que me sucedió el día de ayer? pues ahora este es el detallito”, dijo Irma Vázquez a sus seguidores.

@Azúcaralejandraoficial nació en los Estados Unidos, pero fue criada em Guanajuato. Presume con mucho orgullo sus raíces y actualmente dice que vive en México. Tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok y se acerca a los 500 mil en su cuenta de Instagram.