“Ese mensaje iba para ti”: Neme reacciona a indirecta de Presidente Boric contra periodistas

El periodista José Antonio Neme reaccionó a las palabras que emitió el Presidente Gabriel Boric cuando realizó una fuerte reprimenda contra los periodistas que se burlaron “socarronamente” de la iniciativa de instalar 12 caletas con perspectiva de género a lo largo del país.

Ante esto, el conductor de Mucho Gusto lo tomó como una clara indirecta hacia su persona y aseguró que desde ahora en adelante preferirá no emitir opiniones.

“Yo no voy a opinar absolutamente nada el día de hoy. Creo que al mundo político le inquieta la cobertura que le estamos dando a este tema. Estoy hablando del Presidente, que estaba muy molesto con los periodistas porque, según él, algunos se estaban burlando de las caletas con perspectivas de género. Yo no quiero problemas con el poder, estoy muy viejo para tener problemas, quiero vivir tranquilo, así que no voy a decir lo que pienso”.

Previamente, su compañera Karen Doggenweiler le advirtió que cuidara sus palabras, para que no lo retaran.

“Cuidado con lo que dices, porque después se enojan contigo. Yo creo que ese mensaje de ayer para el Presidente iba para ti”.

Todo esto surgió luego que el periodista realizara una broma respecto a la iniciativa que busca que “las mujeres de la pesca puedan desarrollar su labor en condiciones dignas y que les den autonomía”.

Comentario en tono irónico donde señaló que Boric “llegó a acuerdos” con las caletas, pero no así en materia de seguridad.

Jose Antonio Neme se burla de las caletas con perspectiva de genero de Boric.😄 pic.twitter.com/yUBeZOmn12 — Clint Joselito (@ClintJoselito) January 30, 2024

Enojo de Gabril Boric

Durante una pauta de prensa, Boric realizó sus descargos como una manera de poner freno a los comentarios sobre sus “prioridades” como Jefe de Estado, señalando que en su discurso donde habló de las caletas también hizo referencia a otras temáticas de relevancia, pero esas no fueron mostradas en TV ni en redes sociales.

“Hoy día veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca a propósito de las caletas”, dijo en clara alusión a Neme, aunque sin nombrarlo con todas sus letras.

“Hacían sorna de eso, sacando un extracto de un discurso de 40 minutos, descontextualizaban para tratar de decir que no estábamos preocupados de otras cosas. Yo les pediría un poquito más de seriedad”, criticó.