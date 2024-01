“¡Una vergüenza!”: Doctora Cordero reaccionó a la confirmación del pololeo entre Orsini y Valdivia

En una reciente revelación a la Revista Velvet, la diputada Maite Orsini confirmó su romance con el exfutbolista Jorge Valdivia, detallando aspectos íntimos de la relación que ya lleva varios meses. Según declaró Orsini se resistió mucho tiempo a tener una relación con el Mago hasta que “llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”.

Además, en la reveladora entrevista, la política describió a Valdivia como: muy simpático. Es divertido, es rápido, es amoroso. Se reía mucho, me molestaba, me metía goles. Y era así de simpático con toda la gente”.

En esa misma línea añadió que: “Es super romántico, super cariñoso. Se preocupa por mis cosas, como si almorcé”.

“Cuando llego a la casa y a pesar de que no cocina muy bien, hace el esfuerzo y me pica el tomate como me gusta. Todos los días busca alguna manera de hacerme feliz”, agregó finalmente.

[ LEE MÁS: “Me resistí por harto tiempo”: Maite Orsini confirma relación de pareja con “Mago” Valdivia ]

Sin embargo, la noticia no ha sido recibida con entusiasmo universal. Ahora la diputada María Luisa Cordero lanzó una polémica teoría con respecto a la pareja, y recordó el bullado “telefonazo”.

Cordero sugirió que la confirmación del romance podría respaldar las sospechas de una intervención de Orsini ante Carabineros durante ese incidente.

“Asumiendo esta relación, queda claro que en el ‘telefonazo’ a generales de Carabineros de Chile sí hubo tráfico de influencias. ¡Una vergüenza!”, expresó la legisladora.

Fue en enero de 2023 cuando tras la detención del Mago Valdivia, Orsini se comunicó con una generala para obtener más detalles del procedimiento, lo que generó críticas éticas por parte de la Fiscalía. Las investigaciones subsiguientes concluyeron que Orsini había utilizado su cargo, lo que fue objeto de reproche ético.