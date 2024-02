“Fácil y sencillo”: Janis Pope realizó potente reflexión tras duras críticas a su estado físico

Janis Pope no se quedó callada e hizo un fuerte descargo mediante su redes sociales, esto tras recibir duros comentarios sobre su aspecto físico.

A través de su cuenta de Instagram, fue la misma exchica reality quien decidió exponer a las usuarias que le dejaron desubicados mensajes.

“Te ves como si tuvieras inanición”, le escribió una usuaria identificada como Paula Quezada. A lo que la bailarina le responde: “¿Me lo dices en serio?”.

En tanto, la usuaria América Espinoza aseguraba que “te ves muy requete delgada, casi anoréxica. Perdón si te molesta”.

Ante esta crítica, Janis contestó: “Sabes qué, decir algo inadecuado, acompañado de un ‘perdón’, no te exonera de la responsabilidad de la burrada que estás diciendo”.

En la misma historia, la influencer sostuvo que “pareciera que hay gente que no tiene ni el más mínimo criterio a la hora de comentar. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de cosas?”.

Te podrías interesar: Janis Pope compartió sincera reflexión sobre su segundo embarazo: “Sentirme súper triste”

Historia de Janis Pope | Instagram

El mensaje de Janis

Acto seguido, la exProtagonista de la Fama compartió en la misma plataforma, en donde reflexionó sobre la importancia de no opinar sobre la apariencia del resto, menos sin consentimiento.

“De todos los mensajitos que han llegado, este es el que más se repite, de no hablar de los cuerpos ajenos. Es con el que más resueno”, aseguró.

“Es importante recalcar que somos una generación afortunada, porque tenemos la posibilidad de enseñarle esto a los niños, de que no se habla y no se opina del aspecto de los otros, menos si no lo pidieron. Fácil y sencillo”, cerró Janis Pope.