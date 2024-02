“A preparar esas tarjetas de crédito” y “tiene que pagar su abogado”: memes por Camila Polizzi y su OnlyFans

Tras dar aviso de la apertura de una cuenta en el “OnlyFans chileno”, Camila Polizzi estremeció las redes sociales con comentarios, reacciones y, como era de esperarse, ingeniosos memes.

Empleando su cuenta de Instagram, la excandidata a alcaldesa de Concepción e imputada por el Caso Lencería publicó un enlace para suscribirse a la plataforma y disfrutar el contenido para adultos que la mujer genere en su perfil.

Todo parece indicar que la antaño estudiante de psicología estaría intentando generar un ingreso mensual dada la imposibilidad de desempeñarse en un empleo presencial, considerando que actualmente está con arresto domiciliario total mientras se lleva a cabo la investigación judicial por el Caso Lencería, según consigna La Cuarta.

Más allá de sus motivaciones, su posteo causó repercusiones. Su nombre se posicionó rápidamente entre los Trending Topic de X y los comentarios se reprodujeron como fábrica en serie.

“Lo que era obvio, sucedió: salió el only de Camila Polizzi!!!!! A preparar esas tarjetas de crédito”, “No tengo nada en contra de las chicas q están en Only Fans y Arsmate, pero me parece q los gustos que se están dando las que hoy tienen Prisión Domiciliaria raya en lo ABERRRANTE”, “Camila Polizzi abrió una cuenta de Onlyfans, que no es ninguna sorpresa”, “Camila Polizzi no le tiene miedo a nada” y “De alguna manera Camila Polizzi le tiene que pagar a su abogado”, son sólo algunas de las reacciones.

Evidentemente, también hubo memes

Camila Polizzi abrió un onlyfans pic.twitter.com/vquZQMnF9v — Make Chile Fome Again ✌🇨🇱 (@Kasterizador) February 2, 2024

Camila Polizzi se abrió un Onlyfans 🚨 pic.twitter.com/jS5O7UTOec — Favio🧉| CAMPEÓN EN LA QUIEBRA (@Favio33CC) February 2, 2024

Ahora Camila Polizzi solo subirá contenido en su arsmate 🤣🤣 pic.twitter.com/OrqYlSaOLH —  César ⚡️ (@Imstifler_) February 2, 2024

Que la polizzi se habra OF es cine weon pic.twitter.com/ApH32PsgiU — Guillermo (@guillediLoc) February 2, 2024

Masturbadores compulsivos celebrando que Camila Polizzi abrirá un Onlyfans en vez de recordar que es una vil ladrona: pic.twitter.com/gjCeDwYJFx — Johnny Darko 🦇👻 (@J_Darko_1) February 2, 2024

Esta wapa la camila polizzi pic.twitter.com/k8MHOEnw5A — Carlfaberge (@Carlfaberge1) February 2, 2024