“Desde el punto de vista humano...”: Gissella Gallardo y Neme se bajan de la Gala de Viña tras incendios forestales

Han sido varios los personajes del mundo de la farándula y el internet, quienes se han pronunciado con respecto a la trágica situación que se vive en estos momentos en la Región de Valparaíso a raíz de los incendios forestales.

Ahora se sumó Gissella Gallardo y José Antonio Neme, quien no solamente se ha dedicado a compartir contenido para que sus seguidores y seguidoras en redes sociales puedan cooperar y ayudar a las decenas de familias damnificados, sino que también tomó una drástica decisión con respecto a la próxima Gala del Festival de Viña del Mar.

A través de su cuenta de Instagram, la periodista escribió: “Quiero agradecer profundamente la invitación a la Gala del Festival 2024, pero dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar”.

Según sus palabras, ahora se enfocará en “ayudar y donar todo lo que pueda a los que nos necesitan en estos momentos”.

Historia de Gissella Gallardo | Instagram

Neme tampoco irá al evento

Por su parte, el animador de “Mucho Gusto” se sumó a esta decisión y aseguró que no están los tiempos como para preocuparse de un evento así.

“Estamos hablando, probablemente, de la tragedia más cruda que ha enfrentado la región. Yo no tengo recuerdos de 112 muertos en principio. El Festival es en dos semanas y media y esto puede subir. Yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal”, indicó el periodista.

“Pensar que en 10 días vamos a poder dar vuelta la página o parcialmente, me parece que es un error, es no saber cómo funciona el espíritu humano”, añadió Neme

Finalmente, Neme sostuvo que “desde el punto de vista humano, pensar que en dos o tres semanas vamos a pasar, digamos, del dolor profundo de 112 muertos en un principio a una suerte de nostalgia, es no saber cómo funciona el corazón”.

Recordar que la Noche Cero: La Gala de los 150 años de la Ciudad Jardín se llevará a cabo el próximo 23 de febrero.