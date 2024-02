“Lo primero que haría...”: Guarello manda enérgico mensaje al Gobierno por políticas de viviendas

El comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello hizo un alto a su análisis futbolístico para referirse a la situación que afecta a la Región de Valparaíso con los incendios forestales que ya han cobrado 112 víctimas fatales, como miles de damnificados.

Producto de ello, realizó un enérgico llamado al Gobierno, criticando las políticas respecto a la vivienda.

“En otra época, en este país había políticas públicas de alto alcance, especialmente en la vivienda. En Chile hay un déficit de vivienda muy grande. Se han encarecido las viviendas y terrenos, las políticas de construcción de viviendas se han ido quedando rezagadas”, consignó La Cuarta.

Tras ello, pidió realizar un plan de reconstrucción para la pobreza “invisible”.

“Yo le digo a este gobierno que hagan un plan de reconstrucción, porque esa parte de Viña del Mar es la parte invisible y que nunca ve el mar. Algunos han progresado mucho, pero otro no. Todavía hay mucha pobreza que, como no se ve, no existe”.

Guarello pide mejorar políticas de viviendas

Además, criticó a las empresas inmobiliarias que solo piensen en el negocio y que el foco no sea entregar viviendas dignas.

“Hay que recuperar algo de ese antiguo Chile, que podía construir cosas sin que fuera un negocio. No es que la constructoras u obreros trabajen gratis, pero que no sea el objetivo el negocio de unos pocos, sino que darle casas a la gente”, señaló.

“Si a mí me tocara un puesto de poder, lo primero que haría es un gran plan de vivienda a la antigua. Si le funcionó a Allende, a Frei, a Alessandri, ¿por qué no puede funcionar ahora?”, sentenció en su canal de Youtube La Hora del King.