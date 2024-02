“No se trata de quién logró juntar más dinero”: Kel Calderón defiende a los influencers que no se han pronunciado ante los incendios en Valparaíso

Kel Calderón alzó la voz y defendió con todo a sus colegas de redes sociales que no se han pronunciado con respecto a los incendios que están afectando a la región de Valparaíso. Y es que durante estos días, los cibernautas han sido bastante críticos con los creadores de contenido que no han aportado con ayuda a los damnificados de esta tragedia nacional a raíz.

En este contexto, es donde la hija de Raquel Argandoña se mostró molesta con los usuarios que insisten en comparar a los creadores de contenido de acuerdo a los aportes que han o no entregado a los afectados por el siniestro.

“Me da la sensación de que estamos equivocándonos de foco. Durante estos días he visto ene de mensajes, posteos, comentarios súper poco atinados intentando comparar a diferentes personas que están ayudando, viendo que fundaciones juntas más recursos o incluso intentando cancelar a personas que no se han pronunciado respecto a la tragedia y sólo quería decir que esto no es una competencia”, escribió la influencer a través de su cuenta de Instagram.

“Esto no se trata de quién logró juntar más dinero o quién logró llevar más ayuda (...) Por favor entiendan que aquí todo suma y no tenemos porque ir a cancelar a personas que por los motivos que sea, no se están involucrando. ¿Qué sabemos si quizás están colaborando de otras formas o si quizás están pasando por procesos que no conocemos y no están en posición de ayudar en esta oportunidad?”.

“En lugar de estar haciendo comparaciones odiosas o cacerías de brujas ¿no sería mejor que esas personas se junten con sus vecinos y amigos y vean formas de aportar?”, comentó la influencer.

El mensaje de Kel

Asimismo, la egresada de Derecho aseguró que “hoy no se trata de nosotros” sino que lo importante es que se logre movilizar la mayor cantidad de ayuda posible en las zonas que se encuentran afectadas.

“Estamos viviendo una pesadilla horrible. Que cada uno colabore con lo que pueda y lo que se sienta cómodo, que las fundaciones colaboren unas con otras para dividirse la pega de la forma más inteligente y efectiva, que permita solucionar la mayor cantidad de problemas en la menor cantidad de tiempo posible”, sostuvo.

“Hagamos un trabajo coordinado y dejemos un ratito todas esas malas intenciones de lado”, pidió Kel para terminar, dando a conocer la manera que ella está aportando a la causa a través de su fundación.

Historia de Kel Calderón | Instagram

Historia de Kel Calderón | Instagram