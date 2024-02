“Cualquier forma es válida”: Fran García-Huidobro defiende a los rostros que hacen públicas sus donaciones a los damnificados en Viña

Han sido decenas los rostros de televisión e influencers que han realizado campañas y han hecho llegar ayuda a las cientos de personas damnificadas por los incendios en la región de Valparaíso, algunos de manera anónima y otros han publicado el paso a paso a través de sus redes sociales.

Esto último ha generado un intenso debate en la web, y es que algunos no están de acuerdo que expongan sus gestos hacía las víctimas.

En este contexto, es donde Francisca García-Huidobro salió en defensa de los famosos, dejando un fuerte mensaje a los cibernautas que sólo se han dedicado a tirar mala onda.

“Estoy asombrada de las críticas a quienes colaboran de la manera que mejor les parezca”,comentó de entrada en su cuenta de Instagram.

“Hay algunos que lo hacen público y consiguen cosas increíbles, como Naya fácil. Y hay otras personas que lo hacen en privado. Cualquier forma de colaborar es válida, lo que no es válido es que estés tú detrás de un computador o un teléfono, hinchando las pelotas y no haciendo nada”.

Asimismo, aseguró que “si alguien quiere mostrar cómo está ayudando, vamos. Si alguien quiere hacerlo anónimamente, vamos. Todo sirve”.

“Insisto, cualquier forma de ayuda es válida, lo único que no es válido es tu chaqueteo. Si fuéramos tan buenos para el fútbol como para el chaqueteo, seríamos campeones mundiales”, sostuvo.

El llamado a no perder el foco

Por otro lado, la expanelista de “Gran Hermano” destacó la ayuda de los diversos rostros del mundo del espectáculo, de la música y de las redes sociales.

“Cuando no está el Estado, hay que estar... y no hay que estar criticando ni apuntando con el dedo quién lo hizo mejor o quién no lo hizo bien. Hay cientos de familias que lo perdieron todo, ni hablar de las muertes, de las mascotas, etc. Entonces, levántate y haz algo, eso te convierte en un mejor ser humano”, planteó.

“Yo soy una privilegiada. Llegué de vacaciones hace una semana, estoy en mi casa super cómoda. Y me siento con el deber de hacer algo, pero no me siento con el deber de mostrarlo... eso también es válido y también ayuda. Así que vamos chicoteando los caracoles y poniéndonos las pilas, en vez de estar buscando siempre el error en el de al lado”, cerró Fran García-Huidobro.