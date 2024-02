“¿De qué están hechas esas personas?”: Neme despotrica contra veraneantes de Viña que son indolentes a los incendios

El animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, reaccionó furioso a los videos que circulan en redes sociales mostrando a algunas veraneantes que, a pesar de los incendios en la Región de Valparaíso y tener una inmensa nube de humo sobre sus cabezas, se encuentran instalados en las playas como si fuera un día común y corriente.

“A las seis de la tarde, la gente mirando la puesta de sol en Reñaca, ¡qué estupidez más grande! ¿De qué están hechas esas personas? En vez de ir a comprar o donar, si lo puede hacer (...) pero al menos, ¡no estorbe!. Primero, no estorbe”, despotricó el periodista.

Además de la indolencia de los veraneantes -ante la catástrofe que tiene miles de personas damnificadas y 123 víctimas fatales- también criticó que anden en la vía pública, puesto que al colmar las calles interrumpen el libre tránsito de los vehículos de emergencia.

“En segundo lugar, cumpla la ley. ¿O el toque de queda es solamente para arriba? ¡No!. El toque de queda involucra la comuna completa de Viña del Mar”, recalcó.

Sus descargos fueron reafirmados por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien lamentó la falta de cultura en casos de emergencia.

“Esto es el ejemplo concreto de que no tenemos desarrollada una cultura de emergencia ni de empatía. Las primeras horas, yo estaba arriba de un vehículo de bomberos, con el comandante Patricio Brito. Y no podíamos pasar, la gente no nos dejaba (...) No podíamos pasar con un vehículo de bomberos”, lamentó en despacho con el matinal de Mega.

“Por favor, contribuyamos. Es un llamado a la comunidad. Hay muchas personas que llegaron a Viña del Mar, somos la ciudad más visitada todo el año, y vinieron a pasar sus vacaciones. Pero en este momento les pedimos resguardo y que organicen sus días hasta antes del toque de queda”, solicitó la jefa comunal.