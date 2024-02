“Están preocupados del Festival de Viña ¡a la cresta eso!”: Vecino de Quilpué arremetió contra políticos tras perderlo todo en megaincendio

En un desconsolado testimonio tras los devastadores incendios en la Región de Valparaíso, un residente del sector Pompeya, una de las zonas afectadas, realizó un furioso descargo en vivo. Omar, quien perdió todo en el desastre, hizo un llamado directo a los políticos: “Quiero que vengan a terreno. Yo no quiero las palmadas, quiero la solución”. El poblador criticó la falta de apoyo, destacando que su única ayuda provino de un amigo.

En entrevista con el matinal Tu Día, Omar exigió la ayuda de las autoridades tras perderlo todo en el voraz incendio.

“Nosotros le dimos el poder para que estén ganando la plata que están ganando. Por favor, vengan acá, acá vinieron a buscar los votos, acá tienen que venir a solucionar los problemas. Yo no tengo nada, ustedes están calentitos en la casa, yo no he tomado café, nada. Tienen que estar los políticos acá, senadores, diputados, alcaldes, los concejales de mier... deben estar acá”, indicó.

Además, resaltó el contraste entre la solidaridad de la comunidad local y la ausencia de acción por parte de quienes tienen el poder. “Anda una tropa de muchachos, de gente, que nos anda ayudando... ayer casi los abracé y les di un beso a cada uno porque se las mandan, son gente joven, eso es genial, pero resulta que quienes debieran hacer la pega no están”, subrayó.

El poblador insistió en la importancia de la presencia de los políticos en el terreno afectado: “Yo voté por ellos y los hueones no hacen la pega. Yo por no hacer una pega me echaron de la pega... ¿Y por qué a ellos no los echan si no están haciendo su pega? Mándenme a cualquiera y se lo digo en su cara, a quien sea. ¡Hagan la pega y solucionen nuestros problemas!”.

“Es desesperante vivir sin agua. Yo lo tenía todo, tenía mi cacharro, tenía mi mansa casita, un esfuerzo de 25 años, y ahora no tengo nada. Entiendan eso: no tengo nada. ¡Métanse eso en la cabeza ustedes, por favor!”, lanzó evidentemente molesto.

En ese momento fue que intervino la periodista Priscilla Vargas, respaldando el llamado del vecino de Pompeya. “Yo me imagino que te mantiene en pie esa ayuda anónima desinteresada. Lo que necesitamos, y tienes toda la razón, es que los políticos vayan al lugar a conocer la realidad. Para tomar las medidas, tienen que saber que ustedes están en una situación desesperada”, señaló la conductora de Tu Día.

“Señorita, disculpe, no tiene nada que ver con ustedes, pero están preocupados del Festival de Viña, de Peso Pluma... a la cresta eso. Esto es lo importante”, respondió el entrevistado.