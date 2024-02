“Estupidez humana”: Critican a mujer por publicar foto en bikini con llamativa frase por incendios

“Soy capaz de convertir días grises en días de colores”. Con esa frase una joven viñamarina compartió un sensual foto en bikini en sus redes sociales, desatando la molestia de varios cibernuatas debido al contexto de la imagen.

Esto, porque la mujer se retrató con la humareda de los incendios forestales de fondo, tragedia que tiene a miles de personas damnificadas en la Región de Valparaíso y ha cobrado 123 víctimas fatales.

En la captura, la modelo se ve acostada en una reposera, con los brazos sobre la cabeza y las piernas cruzadas, tal como si fuera una sesión fotográfica y luciendo una tonificada figura en bikini amarillo. De fondo, una amplia casa de playa, con cielo totalmente cubierto por las nubes de humo.

Critican a mujer por foto durante incendios

Esto provocó la molestia de los cibernautas, quienes le dedicaron mensajes poco amigables y recordaron a otra mujer que se hizo viral años atrás, por fotografiarse delante de un gigantesco incendio.

“Esto está llegando muy lejos en al estupidez humana, involución”, “Hermano comoooo. Como que están haciendo competencia de quien se desubica más”, “Si no hubiese califas que la siguen se le iría el ego a la xuxa y no publicaría wevadas. No logro entender que hasta tenga ‘me gusta’. Impresentable el nivel de deshumanización”, “Estoy segura que lo hacen a propósito porque así las hacen famosas”, fueron algunos de los comentarios.