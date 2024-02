“Mis papás están en Miraflores y no quieren salir”: Gianella Marengo expuso drama familiar en relación a los incendios en Viña del Mar

Gianella Marengo expuso un drama familiar que vivió debido a su padres, quienes se niegan a abandonar su casa en unos de los sectores de Viña del Mar.

Recordemos que desde el fin de semana, la región de Valparaíso se encuentra siendo afectada por un trágico incendio que se ha llevado la vida de 112 personas y ha dejado cientos de damnificados.

En este contexto, es donde la participante de “Top Chef Vip” reveló que se encuentra preocupada por sus progenitores, quienes también viven en la Quinta Región.

“Mis papás están en Miraflores y no quieren salir. He hablado 17 veces por teléfono, llegaron mis hermanos y me dijeron que no quieren salir. Según él está controlada esa parte, que no va a llegar. Hasta unos amigos ofrecieron ir en helicóptero, para ir a ayudar a mis papás”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram, según consignó La Cuarta.

“Le estoy diciendo a mis papás hace rato que va a llegar a las zonas bajas de Viña igual y no están entendiendo”, señaló bastante preocupada.

Cabe recordar que durante la tarde de este sábado, la Senapred emitió una alerta SAE invitando a evacuar los sectores de Las Pataguas, Limonares y Miraflores bajo de Viña del Mar debido al avance de los incendios forestales.