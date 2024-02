“No me he desconectado ni un segundo con Chile”: Coté López respondió a quienes la criticaron por estar en un crucero y no ayudando a damnificados

En medio de la catástrofe ocurrida en la Región de Valparaíso, la influencer Coté López respondió a las críticas que recibió por no participar activamente en la ayuda. En un mensaje en Instagram, expresó su solidaridad: “Mi gente, demasiado mal por la catástrofe que está ocurriendo en la Región de Valparaíso y Maule, lo siento de corazón por las familias que han perdido seres queridos, su hogar…”.

A pesar de encontrarse en un crucero, Coté López aseguró que sus pensamientos están con su país: “No me he desconectado ni un segundo con Chile, para ser honesta desearía estar ahí… Les mando mucha fuerza a todos los que están haciendo colectas y ayudando, ya sea públicamente o de manera silenciosa, absolutamente todo ayuda”.

La influencer aprovechó de exponer a quiénes la criticaron por “no ayudar” y se defendió declarando: “Leí muchos mensajes donde me trataron incluso con garabatos por ‘no hacer nada’. Solo quiero decirles que mientras viva, si mis hijos tienen techo y comida, el resto será siempre para ayudar pero con el corazón”.

“La plata va y viene… Hoy por ti, mañana por mí. Les pido porfa no ofendan ni juzguen sin saber, porque es frustrante”, agregó la esposa del Mago Jiménez.

“¿Esa es tu ayuda?, ¿Desde un crucero? Solo compartir imágenes”, “Hace algo hue… mueve la raja, tu papá vive por allá y no has hecho nada”, y “Escribiendo esto de la piscina del hotel jaja”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

“Disculpa si no fui a ver una bola de cristal para adivinar que iban a ocurrir incendios después de que me subiera al barco. Desde las 6 am me conecto porque en Chile son 2 horas más y mi corazón está allá. Ahora yo me imagino que tú me estás escribiendo este mensaje mientras sacas escombros ¿verdad?”, respondió la ‘Cote’ a uno de usuarios.