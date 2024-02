“Si querían matar gente, lo lograron”: El fuerte testimonio de una mujer que fue afectada por el incendio en la región de Valparaíso

Una vecina de Villa Independencia realizó un fuerte descargo mientras estaba siendo entrevistada en “Tu Día”, y es que la mujer es parte de los damnificados que dejó el incendio que afectó a la Región de Valparaíso durante este fin de semana.

“Fue terrible, hicieron un genocidio con nosotros. Si querían matar gente, lo lograron, porque aquí fue el infierno en la tierra”, fueron las palabras de la persona, quien vio como las llamas consumían su hogar.

“Yo estaba con mi nieta de 3 años, con mi hijo e hija. Estábamos mojando el techo, mirando, pendientes, porque algo me decía a mí que esto iba a pasar. Cuando ya llegó el fuego nos fuimos, subimos una escalera de 10 metros con mi nieta. En una me iba rendir y mi hijo me dice ‘no, mira, allá va tu nieta, sigue’. Corrimos todo esto con 200 personas detrás; nos dábamos vuelta, 150; nos volvíamos a dar vuelta, 100 personas. Llegamos 30 personas al medio de una cancha rodeados de fuego”, contó.

El milagro

Posteriormente, la vecina de la Quinta Región contó cómo un vehículo salvó la vida y la de su familia.

“Estábamos rodeados de fuego y de la nada llegó una casa rodante, pudimos meter a los niños y quedar en el medio, y todos los hombres cuidando que no cayeran las brasas, las llamas. Eso fue un milagro, no se veía nada alrededor y la combi llegó del cielo. Mi nieta de 3 años ya se estaba yendo por la falta de oxígeno”.

Posteriormente, reitró su denuncia del comienzo: “Si querían matar gente y hacer un genocidio, aquí lo hicieron los corruptos de mierda de Chile. Lo hicieron, acá mataron gente que ni siquiera sabía (que venía el fuego), porque nadie se dio cuenta de nada. Acá mataron gente”.