“Esa corbata es muy fea”: Simón Oliveros contó lo que no se vio de regalo que le hizo Sebastián Piñera

Tras la muerte del expresidente Sebastián Piñera, el periodista Simón Oliveros recordó la anécdota que vivió cuando lo visitó para el matinal “Mucho Gusto” de Mega y el exmandatario le regaló su corbata en vivo y en directo, pero después se arrepintió cuando se apagaron las cámaras.

Según contó, ahora como notero del matinal “Buenos días a todos” de TVN, Piñera tenía un trato cercano con la prensa e incluso los trataba de “compadres”.

“Él ocupaba mucho una frase cuando estaba en confianza, que era: ‘Mira compadre’. Ahí te empezaba explicar, porque para los periodistas era muy fácil trabajar con él. Era de esos presidentes que no eran tan herméticos”, recordó.

Simón Oliveros recuerda regalo de Piñera

Tras ello, contó cuando le hizo el obsequio frente a las cámaras.

“Me quedo con este recuerdo, que fue a raíz de algo muy circunstancial, me dijo que no le parecía bonita mi corbata y que me regalaba la suya. Me dice: ‘Oiga, esa corbata es muy fea. Le doy la mía’”, recordó.

Pero, una vez que salieron del ‘aire’, Piñera la pidió de regreso porque era su “favorita”.

“Acá viene lo chistoso, lo que nadie sabe. Se apaga la cámara, y le dice a Carla Munizaga, su histórica jefa de prensa: ‘Carla, mi corbata’. Ella le responde que lo siente, que me la dio en vivo, y que no pueden echar pie atrás. ‘Es mi favorita’, me dijo.

Oliveros reveló que esa corbata es su preciado trofeo como periodista en terreno.

“Ahora está en estas manos y con un valor histórico que vamos a preservar”, aseguró.