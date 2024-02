“Se lo agradecí cada vez que me encontraba con él”: Fernando Paulsen recordó gesto de Sebastián Piñera

Tras la sorpresiva y trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera en Lago Ranco, el periodista Fernando Paulsen recordó el gesto que tuvo el exmandatario con él cuando adquirió Chilevisión. Así lo contó el exconductor de “Úuuultima mirada”, en conversación con CNN.

“A mí me tocó conocerlo como político primero, después como jefe, cuando compra Chilevisión”, contó el panelista de “Tolerancia cero”, revelando que cuando Piñera puso la firma pidió hablar “con tres o cuatro personas. Una de ellas era yo”, consignó La Cuarta.

Según explicó, el exmandatario le preguntó si él tenía algún problema con que se convirtiera en el dueño del canal, el cual en ese tiempo se encontraba en la comuna de Providencia, cercano a Canal 13 y TVN.

“Te quiero preguntar sinceramente, ¿tienes algún problema con eso?”, le habría dicho Piñera.

La consideración sorprendió al periodista, quien valoró el gesto.

“Me impactó profundamente. Nadie nunca jamás en la vida, que compraba o que llegaba de jefe, me había preguntado alguna vez si tenía algún impedimento en que esa persona fuera jefe”, reveló.

Según contó, le respondió que no tenía ningún problema y de paso le agradeció el gesto.

“No, no tengo ningún impedimento de que tú seas el dueño de Chilevisión. Te agradezco profundamente la pregunta”.

Respecto a cómo fue el trabajo en temas de línea editorial, reconoció que sí tuvieron algunos desacuerdos, pero nada que no se pudiese solucionar.

Paulsen destacó a Piñera como jefe

“Tuvimos encontrones menores en materias de temas que siempre fueron resueltos, yo te diría, periodísticamente. Él no se metió en eso. Trae a Jaime de Aguirre, que es una persona también que no era de su línea ideológica, y le entrega total confianza para que haga el trabajo. Él entendía que estaba en un medio que tenía distintas voces, que no era la voz del dueño”.

Producto de ello, Paulsen valoró siempre su actitud.

“Desde ese punto de vista, yo se lo agradecí cada vez que me encontraba con él”, sentenció.