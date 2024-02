“No ha puesto un pie en los cerros”: Naya Fácil arremetió en contra de la alcaldesa de Quilpué tras reclamo por presencia de influencers

La afamada joven de las redes sociales, Naya Fácil, ha hecho una importante labor de ayuda en la Quinta Región después de los incendios forestales. Sus seguidores, los “facilines”, han juntado una impresionante cantidad de dinero que bordea los $60 millones de pesos.

Ella ha comprado diversos ítems necesarios en ayuda de los damnificados. Naya se ha dirigido con camiones y junto a su equipo a las localidades afectadas para brindar ayuda, compartiendo con los vecinos y viendo con sus propios ojos cómo es la realidad de las personas que fueron afectadas por los incendios.

El reclamo de la alcaldesa

De acuerdo a lo reportado por Valparaíso Informa, la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, hizo un “llamado categórico a que, por favor, por favor, las personas que quieren ayudar vayan a los centros de acopio” y no acudan a las zonas devastadas por los incendios”.

La autoridad aseguró que el movimiento en la zona, “donde se ha registrado la llegada de influencers y a grandes camiones sin coordinación, lo que ha obstruido el paso de las maquinarias que tienen que retirar escombros y los equipos de emergencia, que tienen que movilizarse por el sector, incluso ha impedido que lleguemos con la ayuda a los sectores que se necesitan”, señaló.

Naya Fácil no se quedó callada y le respondió a la alcaldesa de Quilpué. “Valeria Melipillán dice que vaya a los acopios a dejar la ayuda jajaja. ¡La misma gente me ha dicho que no llega la ayuda de los acopios! Te pasaste, anda a caminar a los cerros y ayuda a la gente con un colchón, aprende a caminar ripio”, comentó.

Naya contando su verdad sobre los centros de acopio

Esto no se quedó ahí, Naya Fácil subió diversas historias, las cuales quedaron guardadas en su cuenta de Tik Tok, y habló de la situación de los acopios, además de aprovechar de repasar a la alcaldesa de Quilpué. “¿Saben por qué la señora Valeria, alcaldesa de Quilpué, está pidiendo que vayan a dejar toda su ayuda a centros de acopio?”, comenzó.

“Chiquillos, nosotros hemos venido casi una semana a distintas partes de cerros de Viña, y nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Los centros de acopio no entregan la ayuda, la misma gente de la Muni me dicen que no entregan la ayuda, y las mismas personas que están esperando la ayuda, no les llega”, reveló.

“No quería tocar el tema de los acopios, porque no creo que todos los centros sean iguales, pero dentro de todo lo que he visto, no les llega la ayuda. Si no fuera por la gran cantidad de voluntarios que llegan a los cerros, coordinadoras, agrupaciones...”, comentó Naya antes de que se cortara el video.

En una siguiente publicación de Tik Tok, Naya siguió ahondando en el tema. “Yo he sacado toda la película de cómo funcionan los centros de acopio, tú vas y entregas la ayuda, la ayuda está ahí. Para empezar, muchas personas de las que trabajan ahí, se reparten las mejores ropas”, puntualizó la joven.

“¿Qué hace la Municipalidad? Dice: ‘bueno, ahí está el centro de acopio, que la gente de los cerros baje y venga a buscar su ayuda’. Ustedes me pueden decir cómo los viejitos, que a veces están discapacitados, van a bajar un cerro que apenas pude subir yo con un saco. La gente no puede bajar, y las camionetas de la Municipalidad no sé dónde están. Yo anduve toda la semana, no vi un auto de la Municipalidad paseándose por los cerros”, agregó.

La contundente respuesta de Naya a la alcaldesa

Naya Fácil acusó que le hicieron una encerrona a su camión por parte de funcionarios de la Municipalidad. “Me dijeron que yo desocupara mi camión en acopios”, aseguró. Ella se tomó el tiempo para agradecer a personal de Carabineros, Fuerzas Armadas y militares que la han asistido durante estos días.

Finalmente, la joven apuntó en contra de la alcaldesa de Quilpué. “Ella no ha puesto ni un pie en los cerros”, aseguró. “Quiero dejarle la invitación por si mañana o cuando usted tenga tiempo, levantarse de su cama, levantarse de su oficina e ir a los cerros de Quilpué”, continuó.

“Vaya a entrevistar a los vecinos de Quilpué, vaya a saber qué es lo que ellos necesitan porque dudo que usted sepa lo que necesitan, vaya a ver cómo es la realidad allá. ¿O está mandando a gente de la municipalidad? Haga su pega señora, no solo le pagan millones para estar sentada en una oficina”, lanzó.

“Si es así y usted está hablando, yo le voy a comentar la realidad. Esto es solo una pincelada de lo que yo le estoy diciendo a usted. Así que gente de Quilpué, hable a su alcaldesa y que vaya”, cerró Naya Fácil.