“No tomé los resguardos suficientes”: Eliana Albasetti tuvo un accidente mientras rescataba animales en la Quinta Región

Eliana Albasetti informó a sus seguidores y seguidoras en redes sociales que protagonizó un grave accidente mientras se encontraba rescatando animales entre las ruinas de las zonas afectadas por el megaincendio en la Quinta Región.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de “Calle 7″ subió una fotografía en una camilla internada. “Y así terminamos el 10 de febrero, en clínica por tornillo clavado e infección”, escribió junto al registro, donde se puede ver su mano hinchada.

Acto seguido, en otra publicación, Eliana entregó más detalles de su estado de salud: “Noche de clínica. Me clavé un tornillo y me entró una bacteria, tenía la vacuna del tétanos por las dudas”.

¿Qué pasó?

Según la entrevista que dio la influencer a LUN, todo ocurrió cuando “estaba sacando una gallinita y nada, no tomé los resguardos suficientes. Fui a tomarla y, a veces, cuando vas a sacar animales, siempre me lastimo. No pasa nada, te curás después, pero está vez se me infectó”, declaró.

El tornillo se le clavó en la palma de la mano y no pudo retirarlo de inmediato, y luego de regresar de sus labores en Viña del Mar, la herida se tornó más grave. Debido a esto, es que Eliana junto a su marido, Federico Koch, decidieron ir al Cesfam de Colina.

“Ahí me curaron, me dieron antibióticos”, contó Albasetti.

Sin embargo, “al otro día, que de nuevo tuve que hacer cosas, estaba con 40 grados de fiebre. Ahí fui a la Clínica de la Católica, donde me dejaron una noche internada”, contó al medio.

Asimismo, argumentó que el accidente ocurrió que cuando “ves un animal, que no lo puedes sacar, como que no piensas en que te vas a poner unos guantes, una, yo creo, actúa de una manera más visceral. Nunca piensas que te va a pasar algo así”.

Finalmente, Eliana reveló que aunque la situación fue complicada, está pensando de manera positiva y piensa volver pronto a sus labores.

“Haré lo mismo con la mano izquierda, que no te queda la menor duda”, prometió.

Eliana Albasetti | Instagram